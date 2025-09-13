В Орловской области два человека погибли и один пострадал при детонации взрывного устройства на рельсах железной дороги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

UPD: врио главы Курской области Александр Хинштейн позднее рассказал, что в результате взрыва на железной дороге в Орловской области погибли два сотрудника Росгвардии, еще один в тяжелом состоянии. Хинштейн добавил, что предложил орловским властям всю необходимую помощь.

Как рассказал Клычков, при обходе железнодорожных путей были обнаружены две заложенные там бомбы, одна из них при этом сдетонировала и взорвалась. ЧП произошло на перегоне между населенными пунктами Глазуновка и Малоархангельск. Из-за случившегося возникли задержки в расписании движения поездов дальнего следования, маршрут которых проходит через этот участок.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами», — рассказал орловский губернатор.

Клычков заверил, что ситуация взята властями под контроль, и на месте происшествия осуществляется комплекс необходимых оперативных мероприятий — в том числе направленных на розыск лиц, причастных к размещению взрывных устройств на путях.

Первым о гибели людей на железной дороге в Орловской области сообщил телеграм-канал «База». В его посте говорилось, что погибшие предположительно были обходчиками железнодорожных путей. По данным канала, их пострадавший коллега госпитализирован в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал «Радар Орловской области» уточняет, что «движение по железной дороге в Змиевке парализовано». По его данным, задерживаются следующие пассажирские поезда:

№ 742 Белгород — Москва

№143 Москва — Кисловодск

№741 Москва — Белгород

№726 Курск- Москва,

№ 30 Белгород — Санкт-Петербург

№ 743 Москва — Белгород

№6336 Курск — Орел

№6338 Курск — Орел

№6337 Орел — Курск

№119 Санкт-Петербург — Белгород.

Кроме того, уточняет канал, на неопределенный срок откладывается отправление пассажирского состава, следующего маршрутом №726 Курск — Москва. По данным пресс-службы Московской железной дороги, максимальное время задержки поездов составляет до 4,5 часа. Пользователи «Чата Орловской области» в Telegram сообщают, что не ходят и пригородные электрички.