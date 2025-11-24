Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам давать покупателям скидки в зависимости от способа оплаты, а также торговать продуктами своих дочерних банков. Об этом говорится в ее письме главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Как считает Набиуллина, через предложения своих же дочерних банков и скидки при оплате их картами маркетплейсы предоставляют им «заведомо неконкурентные преимущества» по сравнению с другими банками.

Одним из органов, который будет контролировать соблюдение запрета, она предложила назначить Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В Минэкономразвития сказали газете, что «прорабатывают» письмо, и высказали мнение, что вопрос об ограничении скидок нужно рассматривать комплексно, оценивая вероятные последствия как для продавцов и покупателей, так и для всей экономики онлайн-платформ в целом.

В ведомстве также напомнили, что существующий федеральный закон «О платформенной экономике» уже позволяет правительству устанавливать требования к ценам товаров на маркетплейсах.

«Стыдно таким заниматься»: позиция ЦБ и крупных банков

Публичный спор о политике скидок между ЦБ и Сбербанком, с одной стороны, и площадками Ozon и Wildberries, с другой, произошел 18 ноября. Набиуллина и президент Сбера Герман Греф раскритиковали маркетплейсы за то, что те дают возможность покупателям приобрести товары дешевле при оплате картами их дочерних банков.

Глава Центробанка высказала позицию, что так делать нельзя, и отметила, что в некоторых странах маркетплейсы вообще не имеют право иметь собственные банки. «Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — заявила Набиуллина.

Греф указал, что онлайн-платформам должно быть «стыдно такими практиками заниматься». По его словам, маркетплейсы работали в убыток и недоплатили в этом году 1,5 трлн рублей налогов из-за скидок. «Скидки, которые они дают, это за наш с вами счет», — резюмировал он, имея в виду государство.

Позднее Греф и главы еще четырех крупных банков — ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и Совкомбанка — обратились в Госдуму с письмом, в котором призвали запретить маркетплейсам предоставлять скидки на товары при оплате картами собственных банков, а также за счет собственных средств.

Представитель одного из банков сказал «Ъ» на условиях анонимности, что на рынке вызывает беспокойство динамичное развитие банков Ozon и Wildberries. По его словам, это «невозможно без агрессивного кредитного риска, который может стать системным».

Тогда и «СберСпасибо» под запрет: позиция Ozon, WB и юристов

В пресс-службе Wildberries & Russ расценили такое давление как попытку «нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов». Там предупредили, что в результате запрета скидок пострадают миллионы покупателей, для которых товары станут дороже. В Ozon подчеркнули, что возможность таких скидок особенно важна для жителей малых городов и сел по всей стране, где у людей невысокие доходы.

В комментарии «Ъ» компания Ozon указала, что если идею запрета скидок и программ лояльности распространить на всех участников финансового рынка, то и баллы «СберСпасибо» не должны начисляться и списываться при оплате сервисов Сбербанка или товаров принадлежащего ему «Мегамаркета».

Опрошенные изданием юристы согласны, что при честной конкуренции правила должны быть едиными для всех. Партнер фирмы «Косенков & Суворов» Денис Косенков отметил, что ни у кого не возникает вопросов к крупным банкам и их давно существующим программам лояльности, включающим скидки и кешбэк.

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов назвал «как минимум странным» то, что крупные банки, привыкшие к незыблемости своих позиций, в условиях рыночной экономики «жалуются на проявления конкуренции».

Юрист White Stone Степан Белоусов полагает, что ЦБ и крупные банки все же добьются ограничений для Ozon и Wildberries, во всяком случае, в несколько измененном виде.