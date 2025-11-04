Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет, сообщает СNN со ссылкой на заявление его семьи. Телеканал называет его главным архитектором «войны с террором», которая привела к участию американских военных в боевых действиях в Ираке.

На протяжении многих лет Чейни страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, перенес несколько сердечных приступов, после чего в 2012 году ему провели пересадку сердца, которую он два года спустя в интервью назвал «даром самой жизни».

Ричард Брюс Чейни успел поработать в администрации четырех президентов США. В 1969 году он начал карьеру госслужащего с работы в администрации Ричарда Никсона, в 1974 году стал замглавы президентской администрации Джеральда Форда, а с 1975 по 1977 годы руководил ею.

В 1981-1987 годах Чейни возглавлял Комитет республиканской политики, потом стал председателем Республиканской конференции Палаты представителей, а в 1988 году — парламентским организатором республиканцев.

20 марта 1989 года президент США Джордж Буш-младший назначил Чейни министром обороны. При нем Пентагон проводил военные операции в Ираке («Буря в пустыне»/Война в Заливе) и в Панаме («Правое дело»).

В 1993 году, уйдя с министерского поста, Чейни занялся бизнесом. На протяжении нескольких лет он занимал пост главного исполнительного директора нефтесервисной компании Halliburton, которая получила первый контракт на восстановление и разработку месторождений в оккупированном Ираке. Впоследствии она, обойдя американские санкции с помощью французских посредников, поставила Ираку нефтяное оборудование на 76 млн долларов. В то же время Чейни входил в советы директоров Procter & Gamble, Union Pacific и Electronic Data Systems.

Вице-президентом США Чейни стал в 2001 году, выиграв выборы в паре с Джорджем Бушем-младшим, и провел с ним у власти два президентских срока. Дважды — в 2002 и 2007 годах — он исполнял обязанности президента, когда главе государства вводили наркоз. Его считали не менее влиятельным, чем сам американский лидер. Washington Post называла Чейни самым влиятельным вице-президентом в истории США.

11 сентября 2001 года, когда в США был совершен масштабный теракт с использованием угнанных пассажирских самолетов, Чейни находился в Вашингтоне, а Буш-младший — за городом. В результате именно вице-президент из бункера отдал чрезвычайный приказ, разрешающий сбивать любые захваченные авиалайнеры, если они направятся к Белому дому или Капитолию.

Впоследствии в интервью он утверждал, что теракты 9/11 побудили его испытать жажду мести. Он начал выступать с агрессивными предупреждениями о том, что власти Ирака связаны с «Аль-Каидой»*, разрабатывают оружие массового поражения и хотят передать его террористам для атаки на США. Тем самым Чейни сыграл огромную роль в подготовке американской военной операции, начатой в Ираке в 2003 году.

Доклады Конгресса и другие последующие расследования впоследствии показали, что Чейни и другие представители администрации Буша-младшего преувеличили, исказили или некорректно представили ложные разведданные о программах создания оружия массового уничтожения, которым Ирак, как выяснилось, не обладал и даже не занимался. Утверждение вице-президента о том, что террорист Мохамед Атта, угнавший один из самолетов 11 сентября, встречался с представителями иракской разведки в Праге, так и не было подтверждено, в том числе независимой комиссией по расследованию терактов.

Также Чейни открыто выступал за содержание подозреваемых в терроризме без суда в тюрьме Гуантанамо на Кубе и называл приемлемыми такие методы их «усиленного допроса», как пытка водой.

«В результате он стал символом крайностей антитеррористических кампаний, фатально ложных предпосылок и плохого планирования, превративших изначально успешное вторжение в Ирак в кровавую трясину. Чейни покинул свой пост, подвергшись критике со стороны демократов, с рейтингом одобрения в 31%, согласно данным исследовательского центра Pew», — пишет CNN.

Тем не менее в 2005 году Чейни заявил, что вместе с другими высокопоставленными чиновниками США действовал на основе «наиболее достоверных разведданных», доступных на тот момент. По его словам, любые утверждения о том, что данные были «искажены, раздуты или сфабрикованы», являются «абсолютно ложными».

На протяжении всей своей последующей жизни политик ни разу не выразил сожаление по поводу принятых под его влиянием решений. В 2014 году, комментируя доклад сенатского комитета по разведке об «усовершенствованных методах допроса», Чейни заявил, что повторил бы любое из сделанных им ранее заявлений.

«Тогда это было правильным решением. Я верил в это тогда и верю сейчас», — заявил он в 2015 году в интервью CNN, рассуждая о войне в Ираке.

CNN отмечает, что в последние годы Чейни «подвергся остракизму» со стороны Республиканской партии из-за своей резкой критики в адрес нынешнего главы государства Дональда Трампа, которого назвал «трусом» и «величайшей угрозой» для страны.

«За 246 лет истории нашей страны не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп. Он трус. Настоящий мужчина не стал бы лгать своим сторонникам. Он проиграл выборы, и проиграл с разгромным счётом. Я это знаю. Он сам это знает, и в глубине души, я думаю, большинство республиканцев это понимают», — высказывался Чейни о нынешнем президенте США.

На последних президентских выборах в 2024 году пожилой политик проголосовал за кандидата от демократов Камалу Харрис.

* Международная организация признана в России террористической и запрещена