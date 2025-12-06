Следственный комитет России задержал и предъявил обвинение начальнику исправительной колонии №4 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павлу Михайлову. Как сообщает ГСУ СКР по городу, возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки в крупном размере группой лиц.

По версии следствия, фигурант, занимающий должность начальника ФКУ ИК-4, вовлек в преступную схему осужденного, отбывающего срок за организацию заказных убийств. Обладая авторитетом среди других заключенных, они создавали неблагоприятные условия для осужденных в колонии, вынуждая их давать взятки за сокрытие нарушений режима.

Организованная группа действовала с сентября 2023 по декабрь 2025 года, пока ее деятельность не была пресечена правоохранительными органами, пояснили в СКР.

Следствие полагает, что Михайлов и неустановленные сотрудники колонии не позднее декабря 2022 года приняли решение создать преступную группу для систематического получения денег от осужденных. Позже они привлекли к участию осужденного Т. и других авторитетных заключенных, сотрудничавших с администрацией. Организаторы обеспечивали своим подельникам беспрекословный авторитет и создавали условия, при которых другие осужденные были вынуждены платить.

Взятки брали за невыявление нарушений, в том числе продажи мобильных телефонов и возможности ими пользоваться, за уклонение от дисциплинарной ответственности и обязательных работ, за нарушения распорядка дня, формы одежды, передачу запрещенных продуктов и предоставление длительных свиданий.

Размер регулярного ежемесячного платежа устанавливался в 5 000 рублей вплоть до конца срока лишения свободы, но могли взиматься и иные суммы. Заключенные-посредники искали «клиентов», находили у них банковские карты, обеспечивали прием безналичных средств, их обналичивание и передачу организаторам. Общая сумма полученных взяток, по данным следствия, составила не менее 443 478 рублей.

Совместно с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были проведены обыски и комплекс следственных действий. 6 декабря 2025 года Павел Михайлов был задержан, ему предъявлено обвинение.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 февраля 2026 года. Начальнику колонии запрещено без разрешения следователя общаться со свидетелями и другими участниками процесса, кроме близких родственников и адвокатов, отправлять и получать почтовые отправления, использовать интернет, а также средства стационарной и мобильной связи, за исключением экстренных вызовов. После избрания меры пресечения Михайлов был освобожден из-под стражи.