Репетитор по Dota 2 Станислав Шконда рассказал «Газете.Ru», что его заработок как тренера в России может доходить до 120 тыс. рублей в месяц. Основатель Vengeance Games LLC Константин Сахнов подтвердил RTVI, что это релевантные суммы для рынка, а эксперт по виртуальной реальности и киберспорту Сергей Картинцев допустил, что в России в будущем возрастет количество репетиторов по популярным онлайн-играм.

Шконда, который входит в топ-700 лучших игроков мира, пояснил, что его заработок зависит от сезона: летом и в период экзаменов он снижается до 30—40 тыс. рублей, а в сезон турниров или в начале учебного года достигает 100—120 тыс. рублей. Типичные клиенты репетитора — школьники, студенты, IT-специалисты в возрасте до 25 лет.

Сахнов подтвердил в разговоре с RTVI, что репетиторы по популярным онлайн-играм в России действительно зарабатывают те суммы, которые озвучил собеседник «Газеты.Ru».

Картинцев заявил RTVI, что в данном случае, когда речь идет о преподавателе, у которого «нет никаких титулов, который не входит в тренерский состав подготовки какой-то из крупных команд», это вполне релевантные суммы заработка.

Он уточнил, что в этом все очень сильно зависит от уровня репетитора.

Например, если тот «просто преподает, условно, школьнику начальные азы стратегии», например, Dota 2, то есть когда ученику «просто ускоряют процесс» освоения игры, то ставка может быть не очень высокой — «в пределах тысячи-плюс рублей», пояснил эксперт.

«Это точно так же, как можно говорить про доходы психоаналитиков, психологов, которые стартуют от 1 тыс., 2,5 тыс. на всяких агрегаторах. Дальше мы можем упираться и в 5 тыс. за персональную сессию — уже долларов. За одну сессию», — пояснил Картинцев.

На вопрос, стоит ли ожидать, что число таких репетиторов возрастет в ближайшем будущем, эксперт ответил утвердительно.

«Потому как киберспорт набирает все больше признания на государственном уровне. Все больше школ уже вводят киберспортивные дисциплины в свой учебный процесс — пусть не как обязательные программы, а как дополнительные», — добавил Картинцев.

Сахнов отметил, что на российском рынке сейчас действительно есть спрос на определенное количество репетиторов по онлайн-играм.

«Конечно, мы говорим в первую очередь про молодых людей, про зумеров, потому что именно они идут в киберспортсмены. Это требует большой концентрации, очень высокой скорости реакции. У нас есть учебные заведения, которые учат киберспортсменов. Соответственно, и репетиторы частные становятся все более востребованы», — сказал он.

Картинцев допустил, что в будущем может наступить такой момент, когда победы и даже просто хорошие результаты в киберспортивных дисциплинах будут давать различные бонусы, например, при поступлении в вузы.

«Понимаете, сейчас киберспорт — это доход для единиц и развлечение для многих. Учиться тому, что предопределено быть просто вашим хобби, — да, есть желающие, да, есть спрос, но он не такой капиталоемкий и не такой массовый. Когда же мы говорим про преподавание чего-то, что может вам либо помочь в получении образования, <…> в признании в обществе и так далее, сразу в геометрической прогрессии начинает расти спрос», — сказал Картинцев.

Собеседник RTVI напомнил, что так же было раньше и с обычным спортом, который становится популярным и признанным только после того, как пройдет все этапы. Это влияет также на индустрию подготовки, подчеркнул эксперт.

Сахнов озвучил более осторожную оценку. Он отметил, что, говоря о репетиторах такого рода, нельзя говорить, что «это массовый сегмент рынка, как репетиторы ЕГЭ, допустим, по физике, математике, английскому».