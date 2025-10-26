Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит с Калининградской областью и полностью закрыть границу с Беларусью на длительный срок, передает LRT. По словам главы республики, эта мера необходима в связи с «гибридной атакой» метеозондов с контрабандным грузом, нарушающих работу Вильнюсского аэропорта.

«Президент расценивает произошедшие в последние дни инциденты и перебои в работе аэропортов как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо ответить как симметрично, так и асимметрично», — заявила 26 октября канцелярия Науседы.

Во вторник, 28 октября, глава государства соберет межведомственное совещание, на котором будут обсуждаться возможные решения. До этого срока правительство должно предложить варианты реагирования на ситуацию в ближайшие дни. «Среди вариантов, которые необходимо рассмотреть, — долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничения транзита в Калининград», — говорится в комментарии президентской администрации.

Аналогичное заявление по поводу границы сделала и премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

«Были две бессонные ночи. Но вчера [25 октября] ситуация была определённо лучше, чем в пятницу. Было зафиксировано всего несколько воздушных шаров. Также кто-то поднял дрон в районе аэропорта, его задержали, ситуация под контролем, но это совершенно не связано с соседней страной», — сказала Инга Ругинене.

По ее словам, если власти на совещании во вторник склонятся в пользу варианта с закрытием границы, то будет созвано внеочередное заседание правительства. Пока же, добавила премьер Литвы, белорусской стороне были направлены дипломатические предупреждения.

Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас уточнил, что дрон в районе аэропорта запустил молодой человек с гражданством Литвы, и в отношении него начато расследование. По его словам, беспилотник удалось быстро идентифицировать, а на установление личности управлявшего им человека ушло около 9 минут.

Ругинене сообщила, что один из залетевших в Литву зондов поднялся на высоту 8 км, а их скорость может достигать 200 км/час. По словам литовского премьер-министра, Вильнюс намерен дать жесткий ответ контрабандистам, но не собирается сбивать метеозонды, поскольку сейчас «мирное время». Политик добавила, что спускать зонды другими способами тоже не планируется, поскольку в таком случае они могут нанести ущерб объектам на земле и создать угрозу общественной безопасности.

В конце недели Вильнюсский аэропорт два дня подряд вынужден был приостанавливать работу из-за воздушных шаров из Беларуси, Каунасский аэропорт — в течение одного дня. В общей сложности сбои возникали трижды. На этом фоне Литва несколько раз временно закрывала наземную границу с Беларусью. Литовские власти утверждают, что после ужесточения пограничного контроля и усиления охраны границы контрабандисты стали активно использовать метеозонды для транспортировки сигарет из соседней страны.

Глава МВД и и.о. министра национальной обороны Литвы Владислав Кондратович сообщил, что 26 октября состоялось межведомственное совещание, по итогам которого было решено наладить «более тесное сотрудничество между военными и полицией путем обмена информацией».

«Мы создаём совместную правоохранительную группу, в которую войдут криминальная разведка, учреждения МВД, пригласим и сотрудников таможни, чтобы мы могли вместе бороться с этой деятельностью», — заявил министр на пресс-конференции.

Кондратович отказался говорить о конкретных мерах противодействия контрабандистам, пояснив, что они могут заполучить эту информацию и воспользоваться ею.

«А если хотите, представьте, что мы сегодня вытащим на границу пушку или комплекс “Патриот” и начнём стрелять направо и налево. К сожалению, этого не будет, да и не нужно это в данном случае, но будут другие меры, которые будут не менее эффективными», — заверил литовский министр.

Он также подтвердил заявление президента о том, что будет рассмотрена возможность более длительного закрытия границы с Беларусью.

«Сейчас мы применяем тактику краткосрочного закрытия. <…> Мы рассмотрим более масштабное закрытие, изучим обязательства и оценим последствия, но, безусловно, когда нет дипломатии между дипломатами, нужны меры, чтобы политики и дипломаты соседней страны поняли, что им нужно, наконец, начать управлять своей собственной экономикой», — сказал Кондратович.