Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил студентов из Санкт‑Петербургского университета (СПбГУ) с победой в чемпионате мира по программированию (ICPC). Он отметил, что был бы рад встретиться с ними в Дубае.

«Поздравляю с этим впечатляющим достижением чемпионов — Леонида Данилевича, Максима Туревского и Федора Ушакова. <…> Горжусь достижениями университета и города — и надеюсь лично поздравить чемпионов в Дубае. Буду рад, если Telegram сможет содействовать в реализации их будущих проектов и идей», — сообщил Дуров.

Бизнесмен отметил, что команда СПбГУ впервые стала победителем ICPC в 2000—2001 годах. Тогда в соревнованиях участвовал его брат Николай.

«С тех пор петербургские студенты еще 10 раз становились абсолютными победителями, сделав этот город мировым лидером по количеству чемпионских титулов», — заявил Дуров.

Павел Дуров окончил с отличием филологический факультет СПбГУ по специальности «английская филология». Его старший брат Николай — тоже выпускник университета, кандидат физико-математических наук.

4 сентября на сайте СПбГУ появилось сообщение, что студенты вуза заняли первое место в крупнейшей студенческой олимпиаде по программированию в мире — ICPC World Finals 2025. В мероприятии, которое проходило в Баку, приняли участие команды из более чем 100 стран, представляющие около 140 лучших университетов мира.

Участники стремились за ограниченное время решить как можно больше алгоритмических задач разной сложности с минимальным количеством ошибок и попыток. Команда СПбГУ уложилась в пять часов, справившись с 11 задачами из 12.

С победой петербургских студентов ранее поздравил выпускник СПбГУ, президент России Владимир Путин, а также замглавы Совбеза России, председатель попечительского совета вуза Дмитрий Медведев и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.