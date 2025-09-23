Три ведущих научных центра России — Институт имени Герцена, Центр имени Блохина и Центр имени Гамалеи — вышли на финальную стадию подготовки к производству первых в стране персонализированных вакцин для лечения меланомы. Как сообщил на круглом столе в Российском историческом обществе директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пакет необходимых документов уже передан в Минздрав для получения разрешения.

Гинцбург уточнил, что научные институты в настоящее время ожидают санкции регулятора, чтобы начать промышленный выпуск препаратов. Подготовительная работа уже завершена: сформированы группы пациентов, которые примут участие в терапии, и проведено полное генетическое профилирование для персонализации будущего лечения.

Ученые подчеркивают, что готовы приступить к клиническому применению вакцин в сжатые сроки — в течение одного-полутора месяцев после получения одобрения от Минздрава.

Разработка ведется консорциумом ведущих научных учреждений, включая Центр имени Гамалеи, Онкологический институт имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

Принцип создания персонализированных вакцин основан на индивидуальном подходе: каждый препарат разрабатывается с учетом уникального генетического профиля опухоли конкретного пациента. Благодаря использованию ИИ-алгоритмов, которые мгновенно анализируют биологические параметры новообразования и генерируют точную формулу препарата, производственный цикл занимает рекордно короткое время — не более семи дней.

Планируется, что следующей целевой группой для терапии станут пациенты с немелкоклеточным раком. Для них будет создан отдельный тип вакцины, механизм действия которой направлен на подавление роста опухоли и предотвращение образования метастазов.

Аналогичную вакцину разработали в Британии, испытания препарата признаны «многообещающими». Однако, его терапевтический эффект может быть ограничен; основная надежда возлагается на лечение рака поджелудочной железы и колоректального рака.

Как писал The Guardian, ключевым преимуществом этой экспериментальной вакцины перед другими, которые также адаптированы к опухолям, является ее способность предотвращать рецидивы. Ожидается, что она будет дешевле, доступнее и менее токсична, чем иные виды терапии.