В России вряд ли появятся «чаевые» для врачей, потому что фактически это будет взяткой. Таким мнением с RTVI поделились первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и его коллега, зампред комитета Алексей Куринный. Так они прокомментировали обсуждаемую в Киргизии идею «легализации чаевых» для медиков, чтобы граждане могли благодарить их через кассу.

«Чаевые официанту — хороший тон, чаевые врачу — взятка»

Министр юстиции Киргизии Аяз Баетов 19 августа на межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы сообщил, что они отправили на рассмотрение медведкомиссии понятие «добровольной сооплаты» для медиков: «Чаевые официанту — хороший тон, чаевые врачу — взятка. Это неправильно! Мы отправляем на рассмотрение межведкомиссии понятие добровольной сооплаты».

Инициатива вызвана нехваткой врачей в регионах и бюрократическими сложностями при стандартной процедуре обязательной сооплаты, пишет «Sputnik Кыргызстан».

Позднее он заявил, что СМИ подали его слова как предложение о «легализации чаевых для медиков», а это не так. Министр заявил, что обсуждалась ситуация, когда граждане благодарят врачей за оказание помощи, и формально это может быть расценено как дача взятки.

Он отметил, что в этой ситуации можно было бы рассмотреть вопрос о «добровольной сооплате», которая «могла бы быть полностью транспарентна, под цифровым контролем, исключительно с внесением через кассу и только после оказания услуг, и только касательно небольших сумм, не превышающих определенный порог».

Комментируя эти слова, министр здравоохранения Киргизии Эркин Чечейбаев заявил АКИpress, что в целом он к этой инициативе относится положительно.

«Любое добровольное вознаграждение врача расценивается как взятка и грозит задержанием. Есть случаи, когда единственный на весь район области хирург был задержан, и целый район остался без хирургической помощи. Хотя неформальные платежи в знак благодарности врачам были всегда и, уверяю вас, будут и в будущем. Этот процесс необходимо сделать цивилизованным и безопасным как для врачей, так и для пациентов», — сказал он.

Чечейбаев подчеркнул, что любая благодарность граждан врачам должна проходить через кассу.

«В этом и смысл — чтобы неформальные платежи шли не в карман врачу из-под стола, а официально через кассу. Определенный процент должен идти как надбавка к зарплате конкретного врача, медсестер и санитарок, участвовавших в лечении конкретного пациента, а остальная часть — на развитие больницы: на ремонт, на закупку оборудования, расходных материалов и так далее. В этом случае каждый врач и медсестра будут стараться оказать наиболее качественную помощь пациенту», — считает министр.

«Вопрос уже отрегулирован»

Комментируя идею о «легализации чаевых» для медиков, Алексей Куринный заявил RTVI, что России вряд ли нужно «легализовывать взятки».

«Это, наверное, не лучшая идея, которая вообще может быть принята. Думаю, надо наводить порядок с оплатой труда в государственных учреждениях здравоохранения, приводить ее к адекватной, конкурентной по отношению к частной системе здравоохранения. И тогда не надо будет придумывать разного рода способы легализации соплатежей граждан. Не знаю, каким приличным словом это назвать», — сказал он.

Его коллега по комитету Федот Тумусов сообщил RTVI, что вопрос «чаевых» для врачей в России «уже отрегулирован».

«Во-первых, в случае с подарками для муниципальных госслужащих и для врачей можно применять такое условие: [их стоимость] не должна превышать 3 тыс. рублей. Если выше, то это сдается, условно говоря, в организацию, в музей», — рассказал депутат.

Во-вторых, в любом медицинском учреждении есть так называемые платные услуги, которые «оказываются отдельно, вне услуг в рамках Фонда медицинского страхования, и они оплачиваются как раз предприятию», отметил Тумусов.