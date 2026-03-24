Самая тяжелая ситуация с дефицитом регионального бюджета наблюдается в тех субъектах, где есть крупные налогоплательщики, прежде всего — из нефтегазового сектора. Об этом профессор Наталья Зубаревич рассказала в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

По словам Зубаревич, 70 российских регионов закончили 2025 год с дефицитом бюджета, по итогам 2024 года таких регионов было 50. При этом в 2013-2015 годах число регионов с дефицитом бюджета также превышало 70, напомнила Зубаревич. «Мы это уже проходили», — отметила она.

При оценке дефицита надо смотреть, какой процент он составляет от доходов бюджета, объяснила Зубаревич.

«Считать надо в долях от дохода в бюджет. И если мы берем самые тяжелые случаи, то вот они: Вологодская, Тюменская [область], Ямало-Ненецкий [автономный округ], Кемеровская, Сахалинская, Коми, Архангельская. Дефицит бюджета — 20-26% от дохода в бюджет, то есть расходы на четверть почти больше доходов. Челябинская, Мурманская, Томская, Нижегородская, Оренбуржье, Пермский край —15-19%», — рассказала Зубаревич.

По ее словам, всё это очень большой дефицит. «Вот по этому поводу надо заморачиваться», — подчеркнула собеседница RTVI.

Она пояснила, что базовая причина дефицита бюджета в данных регионах — падение налога на прибыль. «Сейчас «в дефиците» регионы, где есть крупные бизнесы, основные плательщики налога на прибыль, прежде всего — нефтегаз, угольщики, металлурги. Вот в этих регионах и происходит то, что происходит», — рассуждает Зубаревич.

В целом по России в бюджетах регионов поступления налога на прибыль сократились на 9%, продолжила профессор. По ее словам, «очень тяжелая ситуация» в Республике Коми, там этот показатель упал вдвое. «И почти на 35-40% сокращение — Оренбуржье, Ненецкий округ, Ямало-Ненецкий округ, Тюменская область. Всё пахнет нефтью или отчасти газом. Вот он провал по нефтегазовым доходам», — заявила Зубаревич.

По ее мнению, в 2026 году ситуация с дефицитом бюджета в российских регионах может измениться из-за войны в Иране и вызванного этим конфликтом роста цен на нефть.

«Давайте подождем апреля-мая. Если цена останется высокой и путей для экспорта российской нефти станет больше, а скорее всего — [будет] так, то тогда выправится несколько доходность регионов с высокой долей поступлений налога на прибыль от нефтегаза», — добавила Зубаревич.