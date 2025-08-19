В Брянской области обнаружили и нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась совершить теракт на объекте гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», авторы которого связывают себя с российской группировкой войск «Север». Минобороны и местные власти информацию не комментировали.

По данным канала, группа состояла из шести военнослужащих ВСУ, трое из них были убиты, остальных взяли в плен. Это произошло в понедельник, 18 августа, отмечается в посте.

Как пишет Mash, следы ДРГ обнаружили в Комаричском районе в 40 км от границы, их отследили и «накрыли огнем». Трое выживших после обстрела сдались в плен без сопротивления, в том числе командир группы в звании капитана. В публикации говорится, что члены ДРГ планировали подорвать «крупный железнодорожный узел» и сфотографировать результат.

Взятый в плен командир сообщил, что они зашли в Брянскую область около недели назад, утверждает Mash. При них было почти 10 кг взрывчатки, семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями и советские диверсионные пистолеты ПСС и МСП.

Информацию о нейтрализованной ДРГ опубликовали или перепостили несколько военкоров и военных телеграм-каналов, в том числе канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука.

В конце мая телеграм-канал Mash сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Белгородской области. По данным канала, инцидент произошел днем 25 мая вблизи контрольно-пропускного пункта (КПП) в селе Козинка.