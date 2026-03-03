Концерт заслуженного артиста России Вячеслава Малежика, запланированный на 4 марта в «Доме ученых» в Обнинске, отменили из-за низких продаж билетов. Сам певец подтвердил RTVI эту информацию, выразив сожаление, что на него «народ не ходит».

«Да, концерта не будет», — сказал Малежик.

По данным Shot, артист днем 3 марта еще не знал об отмене выступления. По информации телеграм-канала, билеты стоили от 1,5 до 3 тыс. рублей и поступили в продажу за полтора месяца до концерта — однако заполнить зал даже наполовину не удалось.

Сам Малежик вечером 3 марта рассказал RTVI, что организаторы с ним уже связались и обо всем рассказали. На вопрос, не планирует ли он подавать на них в суд, исполнитель ответил отрицательно.

«Нет. С какой стати я должен? Мне надо на самого себя подавать в суд. Раз на меня народ не ходит, значит, я виноват, а не организаторы», — добавил он и завершил разговор.

Представители площадки сообщили ТАСС, что организаторы — ООО «Звездный дождь» — заявили им, что на выступление было куплено около 60 билетов при вместимости зала в 615 мест.

Вячеслав Малежик — певец и автор песен, в разные годы работавший в нескольких известных советских ВИА: «Веселые ребята», «Голубые гитары», «Мозаика». В числе его хитов — «200 лет», «Провинциалка» и «Лилипутик». Следующий концерт — 6 марта в Калуге на арене КТЗ — организаторы пока не отменяли.