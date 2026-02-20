Сооснователь маркетплейса модной одежды ASOS — 58-летний Кевин Гриффитс — погиб после падения с 17-этажа жилого дома в таиландском городе Паттайя, пишет Daily Mail. Родственники миллионера называют обстоятельства смерти загадочными.

По данным издания, тело Гриффитса обнаружили сотрудники экстренных служб. Местоположение трупа указывало на то, что бизнесмен упал с балкона на 17-м этаже.

В правоохранительных органах сообщили, что в квартире мужчины не обнаружили признаков беспорядка. Несмотря на это, версию насильственной смерти не будут исключать до завершения судебно-медицинских экспертиз, на которые может уйти несколько месяцев.

Источник, близкий к семье предпринимателя, в разговоре с The Sun назвал инцидент «настоящей загадкой» и упомянул пока неизвестные «подозрительные обстоятельства».

Daily Mail утверждает, что Гриффитс погиб на фоне затяжного конфликта с бывшей женой, гражданкой Таиланда. По данным издания, женщину обвиняют в краже 500 тыс. фунтов стерлингов из бюджета компании, которой супруги руководили вместе.

С будущей супругой бизнесмен познакомился вскоре после переезда в Таиланд в 2007 году. В браке у них родились мальчик и девочка. Несколько лет назад Гриффитс с женой развелись.

В 2025 году сооснователя маркетплейса задержали по заявлению бывшей жены, утверждавшей, что он сфальсифицировал документы для продажи земли и акций компании без ее ведома. Гриффитс отверг предъявленные обвинения и вышел на свободу после допроса. К моменту его смерти расследование по этому делу еще продолжалось, отмечает Daily Mail.

Гриффитс запустил ASOS в 2000 году вместе с другими британскими бизнесменами Ником Робертсоном и Эндрю Риганом. В 2005 году он оставил должность маркетингового директора компании и покинул ее.

Позднее занимался продажей акций, на чем в 2010 году заработал 15 млн фунтов стерлингов, а в 2013 году нарастил прибыль.

Daily Mail отмечает, что миллионер судился с консалтинговой компаний BDO, обвинив ее в неудачных советах по уклонению от уплаты налогов с прибыли от продажи акций. Он утверждал, что из-за аудиторов потерял свыше 14 млн фунтов стерлингов на продаже акций ASOS и Achica — онлайн-магазина одежды премиум-класса.