Управление Следственного комитета (СК) по Свердловской области возбудило уголовное дело по подозрению в истязаниях (ст. 117 УК) воспитанников одного из социально-реабилитационных центров в Каменске-Уральском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 17 февраля.

Дело возбуждено после сообщений СМИ о том, что в период с 2017 по 2022 год один из работников учреждения совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского управления ведомства Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и доводах публикации.

«Лишали еды, подарков и тренировок»

10 февраля адвокат Екатерина Гордон опубликовала обращения выпускников «4-й группы» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Красногорский», которые жаловались на жесткое обращение. По ее информации, одного из пострадавших регулярно запирали в туалете, когда ему было 10-14 лет.

«Первое время все было хорошо. Но после того, как мой старший брат выпустился, начался настоящий ад. Я остался без защиты. Надо мной начала сильно издеваться воспитательница моей группы. <…> Она силой затаскивала меня в служебный туалет и держала меня там целый день без света. И выпускала меня только вечерняя нянечка. Днем <…> [воспитательница] выпускала меня на прием пищи, регулярно порцию уменьшала вдвое», — приводятся свидетельства молодого человека.

Гордон отмечает, что в 2021 году этот пострадавший написал заявление в полицию в кабинете директора социального центра, а затем его перевели в другое соцучреждение. Информации о результатах проверки не поступало.

Другой воспитанник рассказал, что воспитательница ругала его за четверки: не выпускала из-за парты, лишала еды и подарков. «Когда я уехал [из центра], у нее другая жертва нашлась», — рассказал он.

Еще один выпускник «4-й группы» утверждает, что воспитатель подстрекала детей провоцировать его брата с психическими особенностями, чтобы добиться его принудительного помещения в психиатрическую больницу.

Как указывает Гордон, все пострадавшие были воспитанниками центра в период с 2017 по 2022 год. По ее словам, эти дети «получают диагнозы, и их показания не воспринимает всерьез».

«[В их положении] ты абсолютно не видим для правоохранительных органов. В силу того, что там остались те же воспитатели, <…> соответствующее обращение будет направлено и в прокуратуру, и в СК», — сообщила Гордон.

16 февраля материал об издевательствах в реабилитационном центре «Красногорский» выпустил портал E1.RU. Один из пострадавших рассказал, что воспитатель запирала его в туалете, «постоянно» морила голодом и выставляла перед другими детьми «мальчиком-дурачком».

E1.RU отмечает, что описываемые события относятся к 2022 году, когда «Красногорский» уже находился в центре скандала с издевательствами. Тогда проверку в учреждении проводили прокуратура, следственные органы, аппарат уполномоченного по правам ребенка, специалисты Министерства социальной политики Свердловской области и Управления социальной политики № 12.

«Информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних воспитанников ГКУ «СРЦН “Красногорский“ города Каменск-Уральского» по результатам проверок контролирующих органов не подтвердилась, фактов жестокого обращения с воспитанниками учреждения не выявлено, уголовное дело не возбуждалось», — заявили в региональном Минсоцполитики.

Детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова в разговоре с E1.RU сообщила, что ранее выпускники центра не обращались к ним за помощью.