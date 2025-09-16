Почти 80% российских врачей против того, чтобы педиатров, терапевтов и гинекологов заменил средний медперсонал в условиях нехватки квалифицированных специалистов. Большинство не верит в то, что фельдшеры и акушеры смогут оказывать помощь на том же уровне, что врачи с высшим медицинским образованием. Об этом свидетельствует опрос, проведенный профессиональным сообществом «Врачи РФ» (есть в распоряжении RTVI). В опросе приняли участие 632 врача различных специальностей со всей России.

С 1 сентября вступил в силу приказ Минздрава, позволяющий фельдшерам и акушеркам без высшего медицинского образования исполнять обязанности лечащих врачей в случае нехватки последних. Таким образом по решению медучреждения средний медицинский персонал сможет заменить терапевтов, педиатров и гинекологов и получит право проводить осмотры, собирать анамнез, выполнять обследования и назначать препараты, в том числе наркотические и психотропные.

Почему фельдшер не может быть врачом

Врачебное сообщество резко негативно отреагировало на инициативу Минздрава о замене части врачей средним медперсоналом в условиях дефицита квалифицированных кадров. Согласно данным опроса, с которыми ознакомился RTVI, 79% опрошенных отрицательно относятся к нововведению и считают, что замена недостающих врачей фельдшерами и акушерками ухудшит качество медицинской помощи. Только 7% опрошенных оценили инициативу властей положительно, ссылаясь на то, что так пациенты не останутся без помощи в условиях дефицита врачей.

Больше половины врачей из разных регионов России сошлись во мнении, что специалисты со средним медицинским образованием однозначно не смогут полноценно оказывать помощь в качестве терапевтов, педиатров и гинекологов. По мнению опрошенных, базовых знаний среднего медперсонала не достаточно для постановки диагноза и назначения пациентам лечения. При этом 28% врачей считают, что, хотя средний медперсонал и не сможет заменить врачей, в селах и маленьких городах квалифицированные фельдшеры и акушерки могут оказывать элементарную помощь населению в отсутствии других кадров.

12% респондентов считают, что фельдшеры и акушерки смогут оказывать помощь вместо врачей, но не в полной мере — только исключать патологии, требующие экстренной помощи, и назначать скоропомощные препараты. Только 3% опрошенных верят в то, что опытный фельдшер однозначно может заменить врача.

Наибольшие проблемы, по мнению врачебного сообщества, у среднего медперсонала могут возникнуть из-за отсутствия клинического мышления. Такой вариант ответа выбрали 66% опрошенных. Анна Окулова, главный редактор сайта сообщества «Врачи РФ», объясняет, что клиническое мышление формируется у врачей в силу более глубокого знания анатомии, физиологии, патанатомии и патофизиологии.

«У фельдшеров же выстроена связь „симптом — диагноз“, а этого зачастую мало для правильного диагноза. Научить этому нельзя, направив на курсы или обеспечив методичками», — уверена она.

Также среди навыков, наиболее недоступных специалистам со средним медобразованием врачи отметили подбор терапии (10%), навыки проведения осмотра и знания специфических тестов и проб (7%), навыки сбора жалоб и анамнеза (6%), выбор метода диагностики и нужного узкого специалиста (5%). Еще 6% врачей считают, что средний медперсонал не обладает всеми вышеперечисленными навыками врача.

Не хватает и врачей и фельдшеров

Более четверти опрошенных считают, что никакие меры не помогут фельдшерам и акушеркам справиться с обязанностями врача, так как для этого нужно полноценное высшее медицинское образование. Тем не менее 35% респондентов считают, что лекции для среднего медицинского персонала в стенах медучреждения и организация коротких чек-листов с алгоритмами оказания помощи могут существенно помочь фельдшерам и акушеркам оказывать помощь на должном уровне вместо врачей. Еще 24% считают, что для улучшения качества помощи со стороны среднего медперсонала необходимо поручить фельдшерам и акушеркам изучить все клинические рекомендации и сдать соответствующие экзамены. 11% считают, что будет достаточно месяца работы с врачом-наставником.

Анна Окулова объясняет, что профессия врача любой специальности и фельдшера или акушерки действительно сильно отличаются друг от друга. «Если углубиться и посмотреть профстандарт, видно, что многие дисциплины у фельдшеров звучат как „основы“» — говорит она. Средний медперсонал учится 3 года и 10 месяцев, а врачи-лечебники — шесть лет, и даже после этого они имеют право работать только участковыми терапевтами в поликлинике. «Для чего-то большего нужна ординатура: чтобы стать полноценным терапевтом, нужна ординатура, чтобы стать гинекологом — тоже», — говорит она.

«Фельдшеры за короткое время обучения могут только изучить азы медицины, самое основное, не вдаваясь в сложные звенья патогенеза заболеваний. К тому же, они изучают узкие дисциплины очень поверхностно, а терапевт по сути может иметь дело абсолютно с любым заболеванием. Но он понимает, к какому узкому специалисту направить пациента, а фельдшер не всегда сможет разобраться», — добавляет Окулова.

При этом респонденты наблюдают дефицит не только врачей — как педиатров, терапевтов и гинекологов, которых теперь смогут заменить фельдшеры (45%), так и узких специалистов (40%), — но и самого среднего медперсонала. 60% опрошенных сообщили, что в их учреждениях не хватает и врачей, и фельдшеров. О нехватке только врачей сообщили 25% респондентов, о нехватке только среднего медперсонала — 7%.

Почти половина опрошенных врачей рассказала о том, что в их учреждении не хватает до 50% врачей. Треть респондентов говорит о более серьезном дефиците — в более чем 50% врачей. При этом треть опрошенных также сообщила о нехватке среднего медперсонала — до 50%, а 22% говорят о том, что в их учреждениях не хватает более половины фельдшеров и акушерок. Только каждый десятый врач сообщил о том, что медработников в его учреждении хватает.

В феврале 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что в стране не хватает порядка 23,3 тыс. врачей и порядка 63,5 тыс. человек из среднего медперсонала.