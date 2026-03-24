Научный сотрудник исследовательского центра РАН Иван Фролов получил 9,5 года лишения свободы по делу о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

Согласно тексту приговора, Фролов перевел 2800 рублей сообществу «Артподготовка»* в качестве «материальной помощи в совершении террористических актов на территории РФ».

Когда именно это произошло, в публикации не указано, но отмечается, что ученый сделал это, «придерживаясь радикальных взглядов и разделяя цели террористического сообщества».

Сам Фролов в суде признал вину частично, пояснив, что направлял деньги на помощь политзаключенным, следует из материалов суда.

Из назначенных ему 9 лет 6 месяцев заключения первые 3 года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Также суд приговорил фигуранта к штрафу в сумме 330 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавила судебная пресс-служба.

Согласно единому реестру организаций, признанных в России террористическими, «Артподготовка»* была создана саратовским оппозиционером Вячеславом Мальцевым**. В 1990-х и 2000-х годах он был депутатом Саратовской областной думы, в 2016-м — баллотировался в Госдуму от партии ПАРНАС (ныне ликвидирована), но неудачно. С 2011 года он вел свой политический канал под названием «Артподготовка»*, где комментировал события в России и мире и проводил дебаты с другими политиками.

В 2017 году Мальцев** уехал из России, узнав, что против него завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Тогда же Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов. В 2021 году тот же 2-й Западный окружной военный суд признал «Артподготовку»* террористической организацией и она была внесена в соответствующий реестр ФСБ. В ноябре 2022 года Минюст внес Вячеслава Мальцева** в реестр иноагентов.

* организация признана в России экстремистской и террористической, ее деятельность на территории страны запрещена

** внесен Минюстом в реестр иноагентов