В Санкт-Петербурге задержан россиянин, который пытался передать представителю иностранного государства деталь дизельной установки подводной лодки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по городу и Ленинградской области.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России по незаконному экспорту продукции военного назначения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка передачи представителю иностранного государства комплектующих для ремонта дизельного двигателя, являющегося составной частью дизель-генератора главной энергетической установки дизель-электрических подводных лодок проекта “Варшавянка”», — говорится в заявлении ведомства.

Задержание проводилось при участии сотрудников транспортной полиции. Против мужчины возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 189 УК РФ о незаконном экспорте вооружения или военной техники, он заключен под стражу.

Кроме того, спецслужба сообщила о задержании в Крыму 25-летней жительницы Симферопольского района. Против нее возбудили дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 20 лет.

В ведомстве заявили, что молодая женщина, используя мессенджер Telegram, вышла на контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и по его заданию собирала сведения о дислокации военных объектов, средствах ПВО, передвижениях военнослужащих и нахождении кораблей в акватории Керченского пролива.

Помимо этого, как уточнила ФСБ, фигурантка дела «прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту “Кавказ”» в Краснодарском крае. Вознаграждение женщина получала переводами на криптокошелек. Задержанная уже признала вину.