Система ГИС ЖКХ может автоматически исключать из квитанций строки за услуги, которые не одобрили собственники жилья. С таким предложением выступил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Абзацем».

Сейчас жильцам приходится писать жалобы или обращаться в суд, чтобы убрать из платежек начисления за охрану, добровольное страхование и другие дополнительные сервисы, не утвержденные общим собранием собственников (ОСС).

«Алгоритм должен в реальном времени сравнивать содержание платежки с текстом договора управления и реестром принятых решений ОСС, которые уже загружены в систему», — заявил Бондарь, пояснив, что при обнаружении расхождений сомнительные позиции следует исключать из документа еще на стадии его формирования.

По мнению эксперта, автоматическая проверка позволит уйти от ситуации, когда защита прав граждан зависит от их юридической грамотности, и системно снизит количество незаконных начислений.

Борьба с навязыванием дополнительных услуг на законодательном уровне уже ведется. В частности, в апреле 2025 года Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил закон, который запрещает включать в квитанции за ЖКУ дополнительные услуги без письменного согласия жильцов. Документ вступил в силу 1 сентября 2025 года.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, начиная с 2022 года Роспотребнадзор фиксировал рост числа жалоб собственников на взимание платы за страхование имущества, услуги консьержа и кабельное телевидение. Управляющие организации и ТСЖ включали такие строки в квитанции, хотя жители не давали на это согласия.