Обильные снегопады в центральной части России могут способствовать высокому урожаю, заявил Life.ru эколог Илья Рыбальченко. Он пояснил, что мощный снежный покров выполняет функцию защитного механизма для растений и создает стратегический запас влаги в почве.

«Обильный снежный покров — это, конечно, для будущего урожая и страховка, и, с другой стороны, лотерея. Снег сам по себе урожай не выращивает, но он сильно влияет на то, как растения и почва выйдут из зимы и как они войдут в весну», — отметил собеседник Life.ru.

На данный момент, по его словам, в Центральной России наблюдается достаточно высокий уровень снежного покрова, в разы превышающий норму. Снег при этом защищает озимые зерновые, чеснок и многолетние ягоды от вымерзания и перепадов температур, а также обеспечивает необходимым количеством влаги яровые культуры, картофель и травы в весенний период.

Эколог подчеркнул, что положительный эффект от снежной зимы особенно может сказаться на озимой ржи, пшенице, клубнике, малине, землянике и многолетних травах для кормового сена.

Еще одним важным плюсом Рыбальченко назвал накопление влаги. Если весной будет таять постепенно, вода насытит почву на глубину около метра. За счет этого появятся хорошие условия для посева яровых культур, картофеля и овощей, а угроза засухи ранней весной при этом снизится.

«Но тут есть и ложка дегтя: если снег лежит долго и сыро вокруг штамба, то есть риск подпревания коры, особенно если вы перекармливаете азотом», — предупредил эксперт.

В середине января глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что ведомство ожидает роста урожая по сравнению с 2025 годом. В разговоре с журналистами она напомнила о поручении президента России Владимира Путина увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 25% к 2030 году.

По данным Росстата, за 2025 год в России собрали 139,4 млн т зерна в чистом весе. Урожай картофеля составил 19,5 млн т, сахарной свеклы — 43,6 млн т, овощей — 13,8 млн т. Согласно прогнозу «Россельхозбанка», урожай зерновых с учетом зернобобовых в 2026 году составит не менее 150 млн тонн.