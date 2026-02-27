В Прокопьевске убили 60-летнего мужчину и его 56-летнюю жену, сообщает СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу. По данным ngs42.ru, мотивом для преступления мог стать долг.

Тела супругов с признаками насильственной смерти обнаружили 26 февраля в частном доме на Главной улице. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи устанавливают причастных к преступлению.

По данным местных телеграм-каналов, главу семейства нашли в гараже, а его супругу — в спальне. Источник в правоохранительных органах сообщил ngs42.ru, что женщину зарезали, а мужчину застрелили.

Рассматривается версия, что с семейной парой расправились из-за накопившихся долгов, пояснил собеседник издания. По его словам, мужчина был предпринимателем, а его жена работала учителем иностранного языка. «Прокопьевск.ру» пишет, что она преподавала в школе №18.

Ранее в Оренбурге сотрудники силовых структур пресекли подготовку заказного убийства крупного предпринимателя. По информации правоохранительных органов, в сентябре 2025 года 49-летний представитель одной из национальных диаспор Оренбургской области, работающий в торговле, решил устранить своего конкурента — уроженца одной из стран Центральной Азии с российским гражданством.

Бизнесмен предложил знакомому выступить в роли киллера за вознаграждение и сам составил план покушения. Он передал предполагаемому исполнителю деньги, на которые тот, как предусматривалось, приобрел автомобиль, огнестрельное оружие и патроны. В ходе дальнейшей подготовки заказчик встретился со знакомым, показал фотографию коммерсанта и передал сведения о нем, сообщили в СК.

Однако мужчина, которому предлагали совершить убийство, обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. Под контролем сотрудников управления ФСБ по Оренбургу он вновь встретился с заказчиком для получения оговоренной суммы. При передаче денег подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение в организации приготовления убийства по найму (ч. 3 ст. 33; ч. 1 ст. 30; п. «з» ч. 2 ст. 105 УК).