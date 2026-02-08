Причиной массового отравления российских туристов в отеле MBC Condotel на Пхукете стал лед в коктейлях и других напитках, приготовленный из водопроводной воды. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на выводы таиландских медиков.

Россияне утверждают, что симптомы острой кишечной инфекции — диарея, рвота и резь в животе — появились у них после посещения кафе на территории отеля. По предварительным данным, пострадали как минимум 19 отдыхающих.

Одна из заболевших — жительница Воронежа — сообщила, что среди тех, кто прилетел и заселился в отель одновременно с ней, отравились шестеро, включая мать с пятилетним сыном и шестилетней дочерью, а также их 50-летнего попутчика.

Те российские туристы, которых из-за тяжести симптомов положили в больницу, рассказывают, что им дают препараты азитромицин и амоксиклав. Поскольку оба лекарства являются антибиотиками, отдыхающие сделали вывод, что их лечат от бактериальной инфекции. Наиболее распространенной такой болезнью является сальмонеллез.

Baza отмечает, что водопроводная вода в Таиланде не предназначена для питья, поскольку может содержать болезнетворные микроорганизмы. Некоторые из них отличаются особой стойкостью и не погибают даже при заморозке, поэтому вместе со льдом в коктейлях могли попасть в организм туристов.

В России вспышки сальмонеллеза часто возникают в заведениях общепита или из-за некачественной готовой еды из супермаркетов и других торговых точек. В октябре такое массовое отравление произошло в столице Бурятии Улан-Удэ: источником заражения стали готовые блюда, которые все пострадавшие приобрели в магазинах местной сети.