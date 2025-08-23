Российский журналист, бывший главный редактор «РИА Новости Украина» и действующий исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский скончался 23 августа в Москве в возрасте 58 лет после тяжелой продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

Генеральный директор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Вышинского примером высочайшего гражданского и профессионального стандарта, талантливым журналистом и «патриотом нашей общей культуры», испытавшим на себе «всю изощренную жестокость пещерного украинского нацизма».

«Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провел долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях… Кирилл Вышинский останется в нашей памяти примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта», — цитирует Киселева РИА Новости.

«Большая потеря», — написал о смерти Вышинского в своем телеграм-канале глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, выразив соболезнования родным и близким умершего.

«Умер наш журналист Кирилл Вышинский. Мужественный человек, отсидевший за свои ценности — за наши ценности — в хохляцкой тюрьме, не сломавшийся, мощный. Болел стоически. Царство Небесное, дорогой…» — написала в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) и советник президента России Валерий Фадеев назвал Вышинского «выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком».

«Долгие месяцы в украинской тюрьме, куда он попал за честный труд журналиста, не сломали его, он не пошел ни на какие сделки с киевским режимом и дождался возвращения домой в результате обмена в 2019 году. Тогда же он был включен в наш Совет и возглавил комиссию по международному сотрудничеству, активно помогая все эти годы нашим соотечественникам за рубежом — от их защиты от русофобии до репатриации в Россию», — цитирует Фадеева телеграм-канал СПЧ.

Вышинский — уроженец Днепропетровска, где после армии окончил филфак местного университета и потом преподавал русский язык и литературу в своей родной школе. С 1996 года занялся журналистикой — работал шеф-редактором на днепропетровском «11 канале», в 1999-2006 годах в качестве шеф-редактора службы информации на украинском ICTV курировал программу «Подробно» с Киселевым и сам вел передачу «На самом деле».

С октября 2006 года Вышинский являлся собственным корреспондентом ВГТРК в Киеве, а после февраля 2014 года возглавил «РИА Новости Украина» в составе МИА «Россия сегодня». В сентябре 2015 года получил гражданство РФ, сохранив и украинское.

В мае Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» и задержала, а затем арестовала Вышинского по обвинению в государственной измене. МИД России направил Киеву две ноты протеста по этому поводу. С требованиями освободить Вышинского выступали Союз журналистов России, Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России, Общественная палата, депутаты Госдумы и т.д.

Вопрос об задержании Вышинского поднял президент России Владимир Путин, когда встречался с занимавшей пост канцлера Германии Ангелой Меркель. Та пообещала обсудить освобождение журналиста с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

В сентябре 2019 года Вышинского освободили в рамках российско-украинского обмена, к тому моменту он пробыл в заключении 470 дней. Впоследствии он написал об этом автобиографическую книгу «Жил напротив тюрьмы». Через месяц после освобождения его включили в состав СПЧ.

В декабре 2020 года на встрече членов Совета с главой государства Вышинский поднял вопрос о необходимости зарегистрировать в России иностранные интернет-платформы и получил в ответ обещание, что этим займутся президентская администрация и правительство.

Вышинский вел на ВГТРК авторские программы, включая «Типичную Украину», которую Путин в конце 2022 года называл «убедительной и глубокой». Журналист также стал главредом Радио Sputnik и написал множество материалов для сайта РИА Новости. Его наградили медалями «За возвращение Крыма» и Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», а также премией правительства РФ в области СМИ.