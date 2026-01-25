Бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет, сообщается на странице ВИА «Лейся, песня» во «ВКонтакте». Причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем, рассказали ТАСС в его окружении.

«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него. Особенно это запомнилось по нашей работе в «Суперстаре» на НТВ, да и в обычной нашей концертной деятельности, Юра всегда был тем самым МУЗЫКАНТОМ, до которого хотелось дотянуться… Спасибо тебе за то, что был с нами!» — говорится в сообщении в группе ВИА «Лейся, песня».

Собеседник ТАСС уточнил, что музыкант умер в клинике.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстове Горьковской области (ныне — Нижегородская область). В 1977 году начал выступать в составе ВИА «Шестеро молодых» вместе с Владимиром Высоцким. В 1998-2000 и 2002-2008 годах был гитаристом группы «Любэ». После ухода из «Любэ» в 2010 году стал участником трибьют-группы Dipped in Purple. Выступал в ВИА «Лейся, песня», в составе которого в 2024 году стал финалистом телевизионного проекта «ВИА Суперстар!» на НТВ.