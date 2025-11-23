В Москве на 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Мишле. Об этом говорится в сообщении Московского театра оперетты, работе в котором актер посвятил более полувека.

В театре уточнили, что «блестящий артист, красивый мужчина и замечательный коллега» Мишле умер 21 ноября. «Светлая память о Виталии Валерьяновиче Мишле навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.

По словам гендиректора театра Владимира Тартаковского, причиной смерти актера стали усугубившиеся в силу преклонного возраста заболевания. Дата и место прощания с Мишле будут объявлены пресс-службой театра позднее.

Виталий Мишле — уроженец Саратова. Он окончил Гнесинку, после чего на протяжении 50 лет работал в труппе Московского театра оперетты. Получил звания Заслуженного и Народного артиста РСФСР, а в 1998 году был награжден Орденом Дружбы. На его счету — более 30 ролей в театре и съемки в телеспектаклях, таких как «Севастопольский вальс», «Девичий переполох», «Вас приглашает оперетта» и «Прекрасная Галатея».

Кроме того, в 1970 году Мишле снялся в картинах «Семья как семья» и «Фантазии на темы Дунаевского». Вдова актера — его коллега Инара Гулиева, заслуженная артистка России, актриса театра и кино, режиссер, автор либретто, создательница телепрограмм об оперетте.