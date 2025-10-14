В возрасте 68 лет умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин. Об этом сообщает пресс-служба РГПУ им. А.И.Герцена, где он работал преподавателем.

«Александр Николаевич [Дитятин] — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником. <…> Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в наших сердцах», — сказал ректор университета Сергей Тарасов.

По данным Shot, олимпийский чемпион скончался у себя в квартире. Причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Как пишет телеграм-канал, у Дитятина не были диагностированы серьезные заболевания, поэтому его уход стал шоком для родных.

Александр Дитятин родился 7 августа 1957 года в Ленинграде. В секцию гимнастики он попал в девять лет — со спортом его знакомил заслуженный тренер СССР Анатолий Ярмовский.

В федерации гимнастики России отмечали, что Дитятин «уверенно шагал по ступенькам разрядов». В возрасте 16 лет — в 1973 году — победил на юношеском первенстве страны по программе кандидатов в мастера спорта, а в 1975-м выиграл соревнования на Кубке СССР.

В этом же году было еще несколько знаковых для Дитятина наград. Одна из них случилась на VI летней Спартакиаде народов СССР, где спортсмен завоевал титул абсолютного чемпиона. Тогда ему еще не было 18 лет.

В 1976 году на Олимпиаде в Монреале гимнаст занял четвертое место в многоборье, а также завоевал две серебряные медали за командные состязания и упражнения на кольцах. Позднее спортсмен получил травму локтя, которая ненадолго вывела его из строя. Но уже в 1979 году Дитятин получил четыре золотые медали на чемпионате мира.

На Олимпиаде-1980 в Москве гимнаст завоевал восемь медалей, среди которых три золотых. Всего на его счету семь побед на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы.

В 1983 году он завершил спортивную карьеру, переключившись на тренерскую и преподавательскую деятельность. С 2002-го заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий РГПУ. В 2005-м защитил диссертацию а тему «Физическая подготовка юношей-призывников с девиантным поведением в процессе начального военного образования».