Куриные яйца нежелательно хранить на дверце холодильника, поскольку ее часто открывают, и температура из-за этого становится нестабильной, заявила Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, особенно велики риски в случае, когда речь идет о хранении яиц с белой скорлупой: она тоньше и, соответственно, более уязвима к разного рода воздействию.

Соломатина пояснила, что при открывании и закрывании дверцы холодильника лежащие на одной из ее полочек яйца могут треснуть — если, конечно, они не хранятся в специальном контейнере с фиксирующими отсеками. Но даже в таком контейнере на скорлупе зачастую образуются микротрещины, сквозь которые проникают бактерии, провоцирующие порчу продукта.

При хранении куриных яиц правильнее всего ориентироваться на информацию с упаковки, напомнила пищевой технолог Нелли Львович. По ее словам, обычно там написано, что яйца следует хранить при температуре от 0 до +20 градусов, в некоторых случаях — до +25 градусов.

«Суть в том, что яйца можно хранить и при комнатной температуре. Конечно, не там, где жарко, а, скажем, в кладовке, в прохладном месте у окна — с ними ничего не случится», — пояснила эксперт.

Кроме того, добавила Львович, крайне важно хранить яйца отдельно от других продуктов — в закрытом контейнере или другой емкости. Если положить их в открытых ячейках в общей камере, то возникнет угроза «перекрестного загрязнения» с другой пищей, предупредила технолог.

С советом о недопустимости хранения куриных яиц на дверце холодильника согласны и зарубежные эксперты. Например, специалист по микробиологии пищевых продуктов доктор Бенджамин Чапин из Университета штата Северная Каролина (США) в 2019 году писал в блоге Barfblog, посвящённом безопасности пищевых продуктов:

«Хранение яиц в дверце холодильника — распространённая ошибка. Там температура колеблется при каждом открытии дверцы, что ускоряет порчу. Лучше держать их на внутренней полке, в оригинальной коробке, острым концом вниз — это сохраняет желток центрированным и продлевает свежесть».

В 2021 году частный консультант по вопросам питания из Чикаго доктор Элизабет Ховард заявляла в интервью специализированному изданию Today’s Dietitian, что куриные яйца надо хранить только на полке холодильника в закрытом контейнере, чтобы избежать колебаний температуры и предотвратить «поглощение посторонних запахов».

«Яйца следует держать в прохладном, сухом месте — идеально при 10—15°C. Если вы всё же кладёте их в холодильник, не вынимайте надолго, чтобы избежать образования конденсата», — советовала в 2023 году специалист по сельскому хозяйству и переработке яиц Кэролайн Беннетт из Британской ассоциации яичных производителей (BEIC).

Если яйца уже были охлаждены (например, в супермаркете), их нежелательно возвращать в тепло — это вызывает конденсацию и способствует проникновению бактерий, приводила The Guardian мнение биохимика и специалиста по пищевой безопасности, британского профессора Пола Брэмли из Королевского колледжа Лондона.