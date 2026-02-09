Максимальная заработная плата стоматологов-ортопедов в Москве поднялась до 750 тыс. рублей в месяц, сообщает «Постньюс» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob. Доход таких специалистов в течение 2025 года вырос на 10%.

Медианная зарплата врачей этой специальности составила 330 тыс. рублей. Максимальная зарплата стоматологов-терапевтов, по данным сервиса, достигает 500 тыс. рублей, а средняя находится на уровне 195 тыс. рублей.

В SuperJob подчеркивают, что в регионах стоматологи получают «не меньше», а зарплаты в отдельных городах иногда превышают московские. Например, в Мончегорске Мурманской области открыта вакансия стоматолога-хирурга-имплантолога с окладом до 650 тыс. рублей.

Ранее в SuberJob назвали стоматологов-ортопедов самыми высокооплачиваемыми врачами с медианным заработком в 330 тыс. рублей в месяц. На втором месте расположились стоматологи-хирурги (300 тыс. рублей), на третьем — врачи-репродуктологи (255 тыс. рублей).

В конце декабря стоматолог Мария Балакирева заявила, что цены на лечение зубов в 2026 году могут вырасти на 50-100%. Причина, по ее словам, заключается в повышении НДС и стоимости закупочных материалов, которая с каждым годом становится все больше.

Балакирева подчеркнула, что объемы производства материалов для стоматологов в России не соответствуют нужному уровню, поэтому медикам приходится заказывать их из-за границы. Кроме того, растут цены на аренду стоматологических кабинетов, коммунальные услуги и логистику.