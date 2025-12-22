Стоимость стоматологических услуг в России с начала 2026 года может вырасти на 50-100%. Врач-стоматолог Мария Балакирева в разговоре с Life.ru рассказала, что цены поднимутся из-за логистики и повышения НДС.

Причина, по словам медика, заключается в том, что стоимость закупочных материалов для врачей с каждым годом повышается. Вместе с ними дорожают аренда помещений стоматологических кабинетов, коммунальные услуги и логистика.

«Это связано и с логистикой доставки самих материалов, и с повышением НДС до 22%. Все взаимосвязано. Мы, к сожалению, практически никаких материалов в России не производим. Что-то производится, но не в таком количестве и не всегда того качества, которое бы хотелось», — отметила она.

Врач отметила, что из-за этого врачам приходится заказывать их из-за границы.

Стоматолог ожидает рост цен не менее чем на 20-50%, а на услуги более узкого профиля они могут подняться на 100%. Зарплаты самих специалистов при этом вряд ли изменятся в большую сторону, считает она.

«Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги», — заключила она.

В июне 2025 года «Известия» писали, что россияне стали чаще летать в другие страны, чтобы пройти лечение у стоматолога. Самыми востребованными направлениями стали Турция, Вьетнам и Китай.

Например, стоимость пятидневного пребывания в Турции с установкой 24 циркониевых коронок, а также перелетом, страховкой и проживанием составит около 450 тыс. рублей. Цены на сами услуги при этом в турецких клиниках не сильно отличаются от московских, отмечает издание.

«Исследование рынка стоматологических услуг» компании SYNOPSIS показало, что стоимость лечения кариеса в 2024 году в России выросла на 11%, составив 3375 руб При этом с 2020 цена услуги увеличилась в 1,5 раза — с 2209 руб до 3375 руб.

Согласно обзору Национального рейтингового агентства за 2024 год, стоматология остается одним их самых востребованных сегментов услуг частных клиник. «Ведомости» также писали, что по итогам прошлого года оборот рынка частной стоматологии вырос на 15,4% — до 717 млрд руб.