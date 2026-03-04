При таянии рекордных сугробов в Москве и Подмосковье могут произойти подтопления, а возбудители инфекций в талых водах угрожают местным жителям вспышками опасных болезней, предупреждает 360.ru со ссылкой на экспертов.

Эксперт по стратегическому управлению и искусственному интеллекту ICS Consulting Илья Рыбальченко пояснил, что все зависит от резкого старта весны: если температура не превысит +3ºС, то таяние снега будет постепенным, а нагрузка на дренажную систему — равномерной.

Но при температуре от +5ºС и выше возникнет угроза подтоплений — особенно в Подмосковье, где в частных домах и на промышленных объектах вместо централизованной системы канализации установлено много септиков.

В ближайшее время московские сугробы, высота которых местами достигла 80 см, превратятся в 5 млн кубометров воды — это 1/10 озера Селигер или 2 тысячи олимпийских бассейнов, подсчитал ведущий специалист центра «Фобос» Евгения Тишковец.

Рыбальченко отметил, что промышленные объекты готовят к возможным подтоплениям по утвержденным правилам и регламентам. Аналогичные нормы, по его словам, есть и в городах — в частности, вывоз снега за пределы населенного пункта.

Но подтопления несут в себе и другую угрозу — распространение болезнетворных инфекций, напомнил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, риск возникает, когда талые воды смешиваются с канализационными.

«Если эти талые воды будут попадать к нам на стол, на руки при приготовлении еды, то повышается вероятность заражения кишечными инфекциями, которые передаются либо от человека, либо от животных», — сказал он.

При контакте с талой водой, куда попали канализационные воды, существует риск заражения следующими инфекциями:

Туляремией, или «малой чумой»;

Лептоспирозом;

Сальмонеллезом;

Брюшным тифом, паратифом, дизентерией;

Гепатитами А и Е;

Аденовирусом;

Норовирусом.

По словам Вознесенского, все эти заболевания могут протекать не только в легкой, но и в тяжелой форме — с необходимостью госпитализации.

Для защиты от инфекций в период паводка эксперт посоветовал сосредоточиться на соблюдении мер гигиены — использовать только проверенную чистую воду, мыть кожу рук и тела после контакта с талыми водами, соблюдать технологии приготовления пищи и следить за чистотой продуктов.