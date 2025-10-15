Самая дорогая резиденция в Подмосковье, выставленная на продажу в премиальном сегменте, находится на Минском шоссе к западу от столицы и стоит 8,1 млрд рублей ($100 млн). Об этом рассказала ТАСС гендиректор департамента загородной недвижимости агентства Intermark Real Estate.

По ее словам, это особняк в классическом стиле площадью 1,4 тыс. кв. м на участке более 5 гектаров, где растут вековые сосны. В резиденции есть собственный SPA-комплекс, спортивный зал, бассейн и теннисный корт, несколько гостевых домов, а также гаражный комплекс.

Второй среди самых дорогих домов Подмосковья расположен в коттеджном поселке по Рублево-Успенскому шоссе. Там за 6 млрд рублей предлагается резиденция площадью 4 тыс. кв. м с 7 спальнями и 11 санузлами, кинотеатром, 3D-гольф-симулятором, SPA, теннисным кортом и футбольным полем, сообщил владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры», член правления AREA (Ассоциации агентств элитной недвижимости) Григорий Ашихмин.

Третье место занял особняк за 5,3 млрд рублей, который также расположен на участке в 50 соток на Минском шоссе. Дом площадью 2 тыс. кв. м, построенный во французском стиле по индивидуальному проекту, имеет 6 спален и зону SPA с бассейном.

Как отмечают риелторы, настолько дорогие особняки нельзя увидеть онлайн, они выставляются на закрытых продажах. Так, на сайте Intermark Real Estate среди подмосковной элитной недвижимости в открытом доступе самые дорогие дома стоят 2,3 млрд рублей.

В агентстве добавили, что по итогам сентября общая стоимость самых дорогих домов вокруг столицы составила почти 230 млрд рублей ($2,8 млрд).