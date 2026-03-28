Семье ребенка, погибшего в результате атаки украинского беспилотника в Ярославской области, выплатят 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Трагедия произошла утром 28 марта во время атаки БПЛА: как рассказывал глава региона, системам ПВО и радиоэлектронной борьбы удалось нейтрализовать более 30 вражеских дронов, однако несколько жилых домов и торговый объект получили повреждения.

В итоге в частном доме в СНТ Ярославского района погиб ребенок, его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также пострадала соседка.

«Жителям, пострадавшим в результате атаки БПЛА, окажем всю необходимую помощь и поддержку. Семье погибшего предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей», — заявил Евраев.

Помимо этого, рассказал губернатор, установлены выплаты и для раненых: при легком ранении — 313,5 тыс. рублей на человека, при тяжелом ранении или средней тяжести — 627 тыс. рублей.

Отдельно предусмотрены компенсации за поврежденное имущество — их размер определят по итогам независимой технической экспертизы. По словам Евраева, профильные службы уже работают с пострадавшими в индивидуальном порядке.

В октябре 2025 года министерство региональной безопасности Ярославской области сообщило, что жители, получившие ущерб в результате атаки БПЛА, могут получить единовременную помощь в размере 50 тыс. рублей при частичной утрате имущества первой необходимости — то есть когда повреждены три и более предмета; 100 тыс. — при полной утрате имущества первой необходимости или при повреждении жилого помещения; до 300 тыс. — при повреждении транспорта.