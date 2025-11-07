Если президент Украины Владимир Зеленский решит сбежать в Польшу, то правительство страны выдаст его, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что безопасным вариантом для украинского лидера будет Англия.

По его мнению, власти Польши выдадут Зеленского любой заинтересованной стороне, так как не питают к нему симпатии. Сенатор назвал украинского лидера не оправдавшим надежды кандидатом для поляков, так как в стране надеялись нанести стратегическое поражение России при участии Украины.

«Зеленскому нужно опасаться не поляков, а своего народа», — подчеркнул Джабаров.

Сенатор заявил, что украинский президент давно выбирает «варианты отступления». Единственным вариантом для Зеленского, по его мнению, остается Лондон, поскольку английские власти не выдадут его.

О том, что Зеленский якобы подготовил план бегства в Польшу, ранее рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Deep Dive Дэниела Дэвиса.

«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — заявил Макгрегор.

Он добавил, что бегства Зеленского допустить нельзя, поскольку он должен остаться на Украине и «ответить за свои действия», перед российским и украинскими народами. В мае 2025 года Макгрегор уже говорил, что Зеленский будет пытаться любыми способами бежать из страны, как только завершится конфликт с Россией.

«Как только президент Трамп покажет, что хочет закончить конфликт, Зеленский и его друзья начнут набивать свои сумки деньгами и искать самолеты, поезда и автомобили, чтобы покинуть Украину» — говорил полковник в отставке.

Комментируя слова Макгрегора о побеге Зеленского, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что такие заявления служат инструментом зондирования обстановки на международной арене. Он считает, что США и их союзники таким образом пытаются заранее проверить, как на такие сообщения отреагирует Россия.

26 февраля 2022 года, через два дня после начала специальной военной операции, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский «спешно покинул Киев» и перебрался во Львов. По его словам, все видео, которые Зеленский публиковал из столицы Украины 25 и 26 февраля, были записаны заранее.

Позже советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк в разговоре с РБК опроверг эти сообщения. «Ну это же нонсенс. Мы находимся в офисе президента. Президент здесь работает. Мы постоянно это подтверждаем», — рассказал он.