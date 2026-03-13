Злоумышленники зачастую используют психологическое давление, пытаясь обмануть людей, которые заключают сделки с недвижимостью. Об этом сообщает городской проект «Перезвони сам». Эксперты подготовили советы, чтобы участники сделок могли лучше ориентироваться в возможных мошеннических схемах и внимательнее относились к оформлению документов.

«Они помогут покупателям и продавцам не попасться на уловки мошенников, вынуждающих под психологическим давлением продать жилье», — говорится в материалах «Перезвони сам».

Эксперты обращают внимание, что мошенники нередко используют психологическое давление, пытаясь заставить человека быстрее принять решение о продаже или покупке недвижимости. В таких ситуациях потенциальной жертве могут говорить о срочности сделки и убеждать подписать документы без тщательной проверки условий.

Специалисты советуют в ходе сделок с недвижимостью внимательно относиться к проверке документов и условий договора. Это позволяет снизить вероятность столкновения с мошенничеством и избежать возможных финансовых рисков.

В «Перевони сам» напоминают, что внимательность и тщательная проверка информации на каждом этапе сделки остаются одним из ключевых способов защиты при покупке или продаже недвижимости.