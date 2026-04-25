Сервис путешествий «Туту» назвал топ самых популярных направлений для путешествий на майских праздниках 2026 года. Среди зарубежных локаций лидирует Узбекистан.

В топ авианаправлений по России вошли Москва (15% от общего числа билетов), Санкт-Петербург (11%) и Калининград (10%). Именно в эти города бронировали билеты чаще всего, сообщили в пресс-службе «Туту». Среди зарубежных авианаправлений лидируют Узбекистан (16% от общего числа бронирований), Турция (15%) и Беларусь (11%).

Любители железнодорожных путешествий внутри страны чаще всего выбирают Москву (30%), Петербург (13%) и Ростов-на-Дону (4%). Абсолютным лидером зарубежных железнодорожных поездок стала Беларусь, но также популярны Абхазия и Казахстан.

Также в «Туту» проанализировали, в каких городах россияне чаще всего бронируют отели на майские праздники. Здесь в топе оказались Петербург (25%), Москва (13%) и Казань (6%). За рубежом россияне чаще всего бронируют жилье в Беларуси (24%), Турции (23%) и Китае (8%).

