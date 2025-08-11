Осенью 2025 года российским туристам не стоит рассчитывать на снижение цен на отдых на доступных им пляжных курортах, заявила «Ленте.ру» эксперт по туризму Валентина Любаева. По ее словам, самым бюджетным направлением этого типа является Абхазия.

Чтобы сэкономить на отдыхе у моря в сентябре, необходимо покупать билеты и бронировать отели заранее, то есть уже сейчас, предупредила Любаева, посоветовав обратить внимание на путевки в Египет, на Мальдивы, в Дагестан и Абхазию.

Туры на осень по российским курортам, включая Каспийское море, бронируются еще с весны, поскольку мест там мало, а численность невыездных граждан увеличивается с каждым годом, отметила эксперт.

«Я бы рекомендовала брать быстрее — то есть точно в августе, а не в сентябре. Второе: рассматривать вторую половину сентября и конец сезона в некоторых странах. В Египте вторая половина сентября не очень популярна, потому что там еще жарковато, то же самое — ОАЭ», — рассказала Любаева.

По ее словам, туристам стоит обратить внимание на пляжный отдых в Абхазию, со столицей которой недавно открылось прямое авиасообщение. Кроме того, перспективным с точки зрения соотношения цены и качества направлением осеннего отдыха Любаева считает вьетнамский Нячанг.

По Турции эксперт спрогнозировала сохранение цен в бархатном сезоне по сравнению с летом, в том числе из-за изменившегося курса. Тем, кто хочет отдохнуть на турецких курортах и при этом сэкономить, Любаева посоветовала изучить возможность вылета из аэропорта Кавказских Минеральных Вод (КМВ): рейсы оттуда в Стамбул и Анталью могут оказаться значительно дешевле, чем из Москвы или Санкт-Петербурга.

«Я могу вам сказать, что по практике многих лет сентябрь становился самым дорогим — и это то время, когда нет нормальных вариантов», — предупредила Любаева.

Еще одним сравнительно недорогим по нынешним временам вариантом пляжного отдыха во второй половине сентября эксперт назвала Мальдивы, куда, как она утверждает, можно съездить за 140 тысяч рублей.

Кроме того, Любаева дала высокую оценку осеннему отдыху в Дагестане, похвалив красивую природу и интересные экскурсионные туры в этой республике. При этом эксперт предупредила, что пляжный отдых там возможен только в первой половине сентября, поэтому сейчас пытаться его организовать уже поздно.