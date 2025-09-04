Религиозная литература впервые появилась во Всероссийском книжном рейтинге, с которым ознакомился RTVI. В списке оказалось несколько современных околорелигиозных книг, обсуждающих философские и духовные вопросы, так и толкование Корана.

В ТОП-50 самых покупаемых книг в России впервые появилась религиозная литература:«Коран с таджвидом. Перевод смыслов Корана» Эльмира Рафаэля оглы Кулиева и «Беседы с Богом» Нила Дональда Уолша, которые также называют «Библией третьего тысячелетия».

Лидерами Всероссийского книжного рейтинга стали мировой бестселлер Ребекки Яррос «Ониксовый шторм», собравший 54,39 млн рублей, научно-популярная книга Роберта Грина «48 законов власти» (43,26 млн рублей) и подарочное иллюстрированное издание о самых важных изобретениях человечества «The Book. Как создать цивилизацию заново» (39,96 млн рублей).

Также зафиксирован продолжающийся рост интереса россиян к художественной литературе. В начале 2025 года продажи худлита выросли до 52%, а вот интерес к нон-фикшну снизился до 38%.

Среди трендов первой половины 2025 года — повышенное внимание к отечественным авторам, на их долю впервые пришлось 46% продаж. Среди самых популярных в первой половине 2025 года российский авторов — Анна Джейн и Виктор Дашкевич, работающих в жанре художественной литературы, а также Вадим Зеланд, специализирующийся на нон-фикшне (книгах о саморазвитии и популярной психологии).

Авторы рейтинга также отмечают рост популярности фэнтези и любовного романа — именно эти жанры стали ключевым трендом первой половины 2025 года и заняли 75% в ТОП-20 художественной литературы и 36% в общем ТОП-50.

За составление Всероссийского книжного рейтинга отвечает Российский книжный союз, а также сеть «Читай-город — Буквоед», Ozon, «Литрес» и MyBook. Традиционно рейтинг выходит два раза в год и в него попадают 50 изданий, которые пользовались наибольшим спросом.