Свыше половины россиян (53%) испытывают тревогу при входящих звонках от руководства. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные исследования, проведенного сервисом телефонии «Новофон».

На втором месте после звонков от начальства оказались входящие вызовы от больниц и поликлиник — они пугают 41% респондентов. Еще 40% опрошенных сказали, что их тревожит ожидание обратной связи после собеседования. 38% участников опроса признались, что нервничают при звонках с незнакомых номеров, 36% настораживают вызовы от пожилых людей, 32% — вызовы от кредитных организаций.

Больше всего получить звонок от руководства опасаются жители Москвы — 60% жителей, в Санкт-Петербурге показатель составил 49%. Среди жителей маленьких городов показатель варьируется от 54% до 55%.

Чуть меньше жители мегаполисов тревожатся при звонках от медучреждений — 43-44%, в небольших городах и поселках показатель составляет 40% и 42% соответственно. При этом жители Москвы и Петербурга чаще переживают от любого входящего звонка, чем жители регионов — 14% против 9%.

Эксперты «Новофона» обращают внимание, что люди часто испытывают дискомфорт от неожиданных телефонных звонков. По этой причине компаниям советуют улучшать стратегии коммуникации — маркировать вызов, чтобы человек сразу понимал, кто и зачем хочет с ним связаться.

«Это снижает уровень тревожности от входящих, люди в моменте могут фильтровать вызовы по срочности. Крупным федеральным компаниям также важно учитывать региональные различия, особенно время звонка и разницу часовых поясов», — пояснили в компании.

Аналитики также выделили категории вызовов, которые россияне стараются не пропускать. На первом месте расположились разговоры по работе и с романтическим партнером — их ставят в приоритет 37% опрошенных. 32% респондентов внимательно относятся к поздним звонкам, так как те, вероятно, могут быть срочными.

Кроме того, участники опроса рассказали, каких звонков ждут в 2026 году. Больше всего (40% респондентов) люди ожидают получить по телефону предложение о работе. Чуть меньше опрошенных (34%) поделились, что ждут звонка с сообщением о выигрыше в лотерее. Для 23% респондентов важно получить по телефону новости о хорошей успеваемости ребенка, для 21% — сообщение о скором приезде близкого человека.

Среди москвичей, отмечают аналитики, самый желанный звонок — это вызов с решением по ипотеке. Об этом рассказали 32% опрошенных жителей столицы. Еще 10% сообщили что ждут звонка о рождении ребенка.

Некоторые люди с интересом относятся к нестандартным звонкам, отметили в «Новофоне». Так, до 20% петербуржцев и 19% москвичей отвечают на вызовы ИИ-роботов из любопытства. Жители малых городов делают это реже — их доля составила около 13%.

Кроме того, почти половина жителей Москвы (47%) рассказали, что могут продолжить разговор с телефонными мошенниками «ради розыгрыша». В деревнях лишь 29% опрошенных готовы говорить с аферистами.

Согласно опубликованному в декабре опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) доля россиян, которые регулярно испытывают стресс, с 2022 года выросла с 26% до 37%.