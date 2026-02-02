В среднем жители крупных российских городов стали тратить на повседневные привычки около 285 тыс. рублей в год, сообщил «Постньюс» профессор Финансового университета Александр Цыганов. При этом на кофе россияне начали тратить больше денег, чем на алкоголь.

По словам эксперта, структура потребления заметно изменилась за последние годы. Так, взрослые россияне тратят на алкоголь в среднем от 15 тыс. до 20 тыс. рублей в год.

При этом затраты на кофе значительно выросли, отмечает он. Примерно половина населения страны покупает напиток по пути на работу и до дома. Учитывая среднюю цену стакана кофе в 150-200 рублей, ежегодные траты на кофе составляют от 50 тыс. до 55 тыс. рублей

На том же уровне остаются и траты на сигареты. При средней цене пачки в 150-200 рублей у курильщиков уходит около 50 тыс. рублей на привычку ежегодно. Свыше 80% жителей страны регулярно едят в ресторанах быстрого питания. Сумма покупок в точках фастфуда составляет до 140 тыс. рублей в год при среднем чеке в 400-500 рублей.

Ощутимыми экономист назвал и расходы на досуг. Он напомнил, что билеты в кино на данный момент стоят около 800—1000 рублей, а в театры — 1—2 тыс. рублей. Однако, по словам, Цыганова, в этой категории россияне тратят деньги менее регулярно.

Накануне эксперты компании «Сварщица Екатерина» сообщили, что новый урожай кофе из Африки позволяет давать позитивные прогнозы для российского сегмента «спешлти-кофе». По словам аналитиков компании, цены на свежий урожай зерен показывают умеренный рост в $1-2 за килограмм.

Вместе с этим эксперты ожидают снижения цен на напиток в связи с восстановлением урожая в Бразилии и других странах в ближайшие два года. Это произойдет при отсутствии новых погодных шоков и геополитических событий, которые могут повлиять на глобальный рынок кофе.

Ранее RTVI со ссылкой на данные «Эвотора» писал, что средняя цена капучино в российских кофейнях выросла с 2020 года на 57% — с 119 до 187 рублей. Самым дорогим кофейным напитком в России при этом остается латте — в 2025 году за него просили в среднем 197 рублей по стране.