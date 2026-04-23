В тройку самых бюджетных заграничных направлений для летнего отпуска в этом году вошли Минск, Ереван и Ташкент. Об этом рассказала «Ленте.ру» представитель сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова со ссылкой на данные поисковых авиазапросов по 50 зарубежным городам.

Так, стоимость одного билета до Минска составляет 10,7 тыс. рублей, в Ереван — 15,5 тыс. рублей, в Ташкент — 16,4 тыс. рублей.

Эксперт уточнила, что средняя цена суточного проживания в трехзвездочных отелях Минска летом будет достигать 7 тыс. рублей за номер на двоих, в Армении этот показатель составит 5 тыс. рублей, а в Узбекистане — 4,5 тыс. рублей.

Помимо этого, в пятерку самых «экономных» маршрутов вошли узбекские города Бухара и Ургенч. Перелет туда обойдется в 16,9 тыс. рублей, а проживание — в 4 тыс. рублей.

По словам Шелеховой, в десятку самых дешевых вариантов для летнего отдыха в 2026 году вошли Самарканд (билет — 17,3 тыс. рублей, номер — 6,5 тыс. рублей), Фергана (билет — 18,6 тыс. рублей, номер — 5 тыс. рублей), Наманган (билет — 18,9 тыс. рублей, номер — 7 тыс. рублей), а также Сухум (билет — 19 тыс. рублей, номер — 7 тыс. рублей).