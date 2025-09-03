Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Дании заявил о невозможности вывода войск из Донецкой и Луганской областей, подчеркнув стратегическое значение этих территорий для системы обороны ВСУ. Фрагменты его выступления были процитированы украинскими медиа, включая ТСН и издание «Страна».

Зеленский указал на конституционные обязательства, запрещающие Украине отказываться от прав на Донбасс. Параллельно он подчеркнул военно-стратегическую ценность региона: «Это очень мощная часть нашей линии обороны. <…> Мы не будем делать таких подарков».

В качестве одного из ключевых требований для возобновления мирного диалога с Украиной президент России Владимир Путин в середине 2024 года обозначил полный вывод украинских вооруженных сил с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В начале августа российский лидер подтвердил неизменность этой позиции. Это требование является частью меморандума России по урегулированию конфликта, ранее представленного на стамбульских переговорах.

По данным Financial Times и Reuters, в ходе встречи на высшем уровне между Россией и США на Аляске 15 августа Владимир Путин выдвинул предложение о заморозке боевых действий вдоль большей части линии фронта при условии передачи Донбасса под контроль России.

Украинская сторона отклонила это предложение, сославшись на риски ослабления обороноспособности страны перед потенциальными новыми наступлениями. Украинский президент выразил готовность к «удобоваримому компромиссу» в рамках текущей линии соприкосновения, однако подчеркнул, что вопросы территориального урегулирования готов обсуждать исключительно в формате прямых переговоров с российским лидером.

Во время своего визита в Китай Путин заявил о готовности Москвы перевести переговоры с Киевом на более высокий уровень в случае возникновения такой потребности. Российский лидер особо отметил заслуги руководителя переговорной группы Владимира Мединского, подчеркнув, что возглавляемая им команда проявила исключительную выдержку и высокий профессионализм в процессе сложного диалога.

Кроме того, Путин не исключил встречу с Зеленским в Москве при готовности последнего к такому шагу. При этом российский лидер подчеркнул, что всегда был открыт для подобных контактов, однако усомнился в их практической пользе в нынешних условиях.