В России нужно запустить международный проект «Бритлаг» и провести в его рамках конкурс на памятник жертвам британского колониализма, заявил на заседании нижней палаты парламента депутат ГД Андрей Луговой, передает корреспондент RTVI. Также он предложил открыть перед посольством Великобритании экспозицию, посвященную зверствам британцев.

«Мы предлагаем реализовать международный проект. Я вот показывал Соловецкий камень, они [британцы] любят ассоциировать с ГУЛАГом. А про “Бритлаг” никто не знает. А ведь очаровательная в кавычках экспозиция может получиться. В рамках него предлагаю провести конкурс на памятник жертвам британского колониализма, а также всячески способствовать систематическому распространению знаний об истинной роли Британии в истории человечества как этакого козла-подстрекателя и выгодополучателя большинства мировых войн и трагедий», — сказал Луговой.

По его словам, пока заочно участвует и уверенно побеждает художник Василий Верещагин со своей знаменитой картиной «Подавление индийского восстания англичанами».

«Вы знаете, такой интересный факт: оригинала этой картины никто не видел. В конце XIX века, как говорят, ее скупили англичане, и теперь она находится в запасниках Британского музея, и никогда они ее не выставят. Никогда. Да, и кстати, англичане придумали способ уничтожения индийцев. Они назвали это “Дьявольский ветер”, или “Развеивание из пушек”. Ну и где же фашизм? А мы только про немцев, да про Германию, да про итальянцев», — заявил Луговой.

Также, по его словам, возможны и точечные просветительские акции в рамках проекта.

«И каждый раз, когда британский посол будет, шаркая своими подошвами, шлепать к Соловецкому камню, я предлагаю там его встречать с соответствующей экспозицией и вручать вот такие памятники ему в руки. Не деликатничая. Потому что британское посольство давно превратилось в очаг диверсионно-разведывательной деятельности против России. Более того, у нас есть предложение напротив британского посольства организовать экспозицию, посвященную зверствам британцев», — сказал парламентарий.

Он добавил, что у него готова лекция на эту тему: «Я эту лекцию готов лично прочитать британскому послу».

Британия — «колыбель нацизма»

Лондон выглядит как колыбель парламентаризма, но в реальности именно британский расизм породил фашизм, сказал Луговой.

«Именно Британия является родиной европейского фашизма, а не Германия. Отношение ко всем небританцам как нациям второго сорта глубоко укоренено именно в британской элите… Гитлер неоднократно высказывался в своих речах и записях об англичанах, выражая восхищение их империализмом и особенно жестокостью. Именно британскую модель он выбрал в качестве примера для Германии», — заявил депутат.

Наиболее варварские технологии немецко-европейского фашизма тоже позаимствованы у британцев, убежден он.

«В наших школьных учебниках, к сожалению, концлагеря XIX—XX веков в британских колониях практически не упоминаются. Если кто-нибудь когда-нибудь в вашем присутствии скажет о том, что концлагеря — это порождение немецкого нацизма, можете, извините, смело плюнуть в этого человека. Потому что концентрационные лагеря по термину, по своей сущности, по реализации — это придумка англосаксонская. Это, можно сказать, их заслуга», — сказал депутат.

Он добавил, что именно британцы «раньше всех начали загонять в концлагеря гражданское население».

«Вспомним концлагеря во время Англо-бурской войны, на Мальте, в Кении, в Индии, в Австралии. Мы знаем фамилии немецких палачей, а британских палачей не знаем — Томас Карлейль, Хьюстон Чемберлен, Джеймс Хант, Фрэнсис Гальтон. Я могу многих называть, но они нам ни о чем не скажут. Потому что никто, как британцы, умеют все зачеркнуть в истории. Писатели Киплинг, Герберт Уэллс — законченные расисты», — заявил Луговой.

Важно помнить, что нацисты видели в британском правлении в Индии, в истреблении коренных народов Северной Америки, Австралии прецедент для своей политики, добавил парламентарий. По его словам, «именно британцы показали всему миру, что такое геноцид».

«Если мы хотим суверенную политику, нам нужна суверенная историческая картина мира. Я бы подумал над тем, чтобы пересмотреть и дополнить изложение истории Британии в российских школьных учебниках как акт интеллектуального и политического самоуважения», — предложил Луговой.

Великобритания навешивает ярлыки на другие государства, однако сама устраивает геноцид других народов, согласился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Хочу, учитывая выступление Лугового, если вы поддержите, предложить нашему профильному комитету — комитету по вопросам безопасности, комитету по вопросам гражданского общества — взять и обсудить тему, которую поднял здесь Луговой. Это очень правильно, своевременно. И многие акценты расставляет. Роль Англии в зверствах, в создании концлагерей — она очевидна. Но это не просто замалчивают, та же Англия делает всё для того, чтобы создать проблемы в других государствах», — сказал он.