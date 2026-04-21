Представители «Совета мира», созданного президентом США Дональдом Трампом, провели переговоры по восстановлению сектора Газа с компанией DP World — одним из крупнейших мировых портовых операторов с офисом в Дубае. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника.

По информации издания, во время переговоров рассматривалась возможность заключить партнерское соглашение между «Советом мира» и DP World, чтобы организовать большую часть логистики гуманитарной помощи и других товаров, поступающих в Газу. В частности, обсуждались складирование, системы отслеживания и обеспечение безопасности.

Среди идей было предложение по строительству эмиратской компанией нового порта либо в самом секторе Газа, либо на близлежащем египетском побережье, а также создание зоны свободной торговли.

«Концепция проекта DP World будет заключаться в создании «безопасной и отслеживаемой системы цепочки поставок» и «экономической экосистемы, основанной на портовой модели», в сочетании с другими отраслями легкой промышленности и «торговыми платформами, создающими рабочие места»», — пишет FT.

Ранее спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран в интервью RTVI заявил, что на восстановление Газы после войны Израиля и ХАМАС «уйдут годы, если не десятилетия».

«Масштаб разрушений астрономический. К тому же прямо сейчас трудно говорить о восстановлении, когда тысячи человек числятся пропавшими без вести — многие из них, по всей видимости, по-прежнему находятся под завалами, под руинами», — подчеркнул представитель МККК.