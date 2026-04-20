Обезлюживание территорий — это стратегическая угроза для России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

«Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий — для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», — заявила сенатор.

Выход она видит в равномерном расселении граждан по всей стране.

«Нам нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи — таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего», — добавила она.

По словам спикера Совфеда, положительные тенденции уже есть: в некоторых муниципалитетах страны реализуются программы по укреплению института семьи и поощрению многодетности.

Однако этого недостаточно — нужна системная поддержка на всех уровнях власти, от муниципального до федерального, а также развитие инфраструктуры, включая коммуникации и интернет, убеждена Матвиенко.

Она также считает правильным, чтобы успешные региональные практики аккумулировались в Совете при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

После того, как разрыв между регионами в экономическом и социальном развитии будет преодолен, а люди независимо от места жительства получат равный доступ к господдержке, социальным услугам и достойной работе, тогда ситуация кардинально изменится, уверена сенатор.

Помимо этого, Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин недавно подписал закон, защищающий региональные и муниципальные органы власти от необоснованных проверок, предписаний и штрафов.