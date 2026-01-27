В Роскосмосе готовы пойти на непопулярные меры, в том числе передислокацию производств и «силовое» срезание расходов. Об этих планах, как передает корреспондент RTVI, рассказал на L академических чтениях по космонавтике в МГТУ имени Баумана заместитель гендиректора госкорпорации по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

«Я достаточно долго работал и в коммерческих структурах по „Союзу-2“ и всегда задавал себе вопрос: „Как же так получилось, что у нас предприятия вдруг оказались не то, что неэффективными, но прежде всего неконкурентоспособными“», — сказал Баранов.

По его данным, с начала нулевых годов и примерно до 2014 года практически у всех предприятий Роскосмоса были международные контракты, которые давали дополнительный финансовый поток — деньги, не связанные ни с госкорпорацией, ни с Минобороны.

«По Самаре (Ракетно-космический центр «Прогресс», Самара) в период 2013-16 гг годов выручка за счет внебюджетных контрактов достигала где-то 33—34%. На этом фоне, имея вот такое серьезное подспорье, <предприятия> не то чтобы расслабились, но, когда у тебя всё хорошо, не всегда есть желание что-то улучшать и что-то менять, где-то кого-то сокращать и заставить кого-то что-то экономить, — пояснил Баранов.— И это сыграло злую шутку со всеми. И с 2014-го по 2022 год ситуация изменилась. Сначала потихонечку, потом резко. В экономике чудес не бывает — если у вас отнимают там 10, 20, 30% выручки, у вас начинаются проблемы».

По словам чиновника, сложившаяся ситуация привела к тому, что невозможно «даже за госбюджет закупить себе достаточное количество ракет». «Это не только к ракетам относится, это относится и к космическим аппаратам и к услугам пусковым тоже», — пояснил Баранов.

В связи с этим замгендиректора Роскосмоса предупредил, что госкорпорация намерена пойти на непопулярные меры: «Поэтому будут эти непопулярные решения с передислокацией промышленных узлов, с какой-то силовой унификацией, с каким-то силовым срезанием расходов, которые предприятия исторически всегда несли, но они не очень-то влияют на выполнение каких-то вот посредственных задач изготовления и эксплуатации ракетно-космических средств».

Баранов выразил уверенность что, в связи с этими мероприятиями безработных в отрасли не появится. «Абсолютно все найдут себе работу и, в общем, не будут жалеть», — отметил он.