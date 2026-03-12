США за первые шесть дней войны против Ирана потратили более $11,3 млрд, сообщили представители Пентагона на закрытом брифинге в Конгрессе. Об этом рассказали The New York Times (NYT) три осведомленных источника.

По их словам, американские законодатели считают, что цифра трат окажется существенно больше, потому что в нынешний подсчет не были включены «многие расходы», связанные с военной операцией. Среди них — наращивание военной техники и персонала перед первыми ударами.

Как бы то ни было, на данный момент это «самая всесторонняя оценка», полученная конгрессменами от военных, говорится в публикации.

Ранее представители военного ведомства США сообщали в Конгрессе, что за первые два дня войны было израсходовано боеприпасов на сумму $5,6 млрд — по $2,8 млрд в день. Об этом писали NYT и The Washington Post.

В первой волне бомбардировок по Ирану среди прочего использовались планирующие бомбы AGM-154, стоимость которых достигает $836 тыс. за единицу. Военно-морской флот США почти 20 лет назад закупил 3 тыс. таких бомб.

После этого американские военные обещали перейти на использование намного более дешевых средств поражения, включая обычные авиабомбы. Самая маленькая боеголовка стоит около $1 тыс., а система наведения — около $38 тыс., сообщает газета.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил Axios, что операция против Ирана закончится «скоро», потому что там «практически не на что больше нацеливаться».