Вторые сутки Израиль и США наносят удары по городам Ирана. В ответ иранские ракеты и дроны полетели по целям как в Израиле, так и в Катаре, Бахрейне Кувейте и других странах региона, где расположены американские военные базы. Каким оружием был атакован Иран — в материале RTVI.

Вооруженные силы США наносят удары по Ирану, используя комбинацию ракет и беспилотников. Как сообщил источник Business Insider, американские военные корабли запустили крылатые ракеты Tomahawk, а сухопутные подразделения применяют реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также использовались беспилотники, позволяющие наносить удары вне зоны досягаемости вражеской ПВО. Атаки велись с наземных, морских и воздушных платформ.

Для защиты своих баз от иранских контрударов США используют зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot и батареи THAAD. Корабли ВМС США также применяют перехватчики Standard Missile.

Крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»)

Это высокоточные ракеты дальнего радиуса действия (до 1800 км в версии Block V класса «земля-земля» для наземного ракетного комплекса MRC Typhon, до 2400 км при запуске с корабля или подводной лодки). Длина ракеты составляет около шести метров, размах крыльев — 2,6 метра), вес — около 1510 кг. Она производится компанией Raytheon, подразделением корпорации RTX. «Томагавки» могут нести ядерную и неядерную боевую часть.

Стоимость одной ракеты составляет от $1,87 млн до $4 млн. Согласно бюджетным данным Пентагона, в 2026 году США планируют закупить 57 ракет «Томагавк». Пентагон также выделяет миллионы долларов на модернизацию систем наведения и других характеристик ракеты. Недавнее соглашение между Raytheon и Пентагоном направлено на увеличение производства «Томагавков» примерно до 1000 единиц в год.

Истребители производства Lockheed Martin и Boeing

В атаках на Иран были задействованы боевые самолеты F-35 производства американской Lockheed Martin и F-18 производства Boeing.

F-35 — это малозаметный истребитель пятого поколения, способный нести высокоточное оружие, избегая радаров. В арсенал самолета могут включаться ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения радиолокационных систем противника, что фактически «ослепляет» сети противовоздушной обороны

F-18 — это многоцелевой истребитель, способный выполнять задачи как класса «воздух-воздух», так и «воздух-земля». Он может нести широкий спектр бомб и ракет.

Беспилотники

Американское командование сообщило, что во время ударов США использовали дроны-камикадзе, которые по внешнему виду схожи с новой недорогой беспилотной боевой ударной системой LUCAS (Low Cost Unmanned Combat Attack System). Их производит компанией Spektreworks, базирующейся в Финиксе, штат Аризона. На фотографиях, опубликованных Пентагоном, запечатлены дроны, идентичные системе LUCAS. Стоимость такого дрона — около 35 тысяч долларов.

В Пентагоне отметили, что США впервые применило ударные дроны одностороннего действия, созданные по образцу иранских дронов «Шахед». Они относительно дешевы и предназначены для массового производства.

Системы ПВО

Одним из ключевых компонентов американской системы ПВО является система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), разработанная компанией Lockheed Martin. THAAD это первая линия обороны — она перехватывает баллистические ракеты в верхних слоях атмосферы на конечном участке их траектории методом кинетического перехвата (технология «hit-to-kill»). Другими словами, боеприпас на огромной скорости врезается в цель и уничтожает ее без использования взрывчатки. В 2022 году ОАЭ стали первой страной за пределами США, которая приобрела и развернула систему THAAD.

Параллельно иранские атаки отбивали комплексы MIM-104 Patriot, предназначенные для перехвата ракет и самолетов на более низких высотах.

Система ПВО Patriot состоит из трех основных компонентов: радиолокационной станции (РЛС), пункта управления и пусковой установки. Эти компоненты не обязательно должны находиться рядом — подразделения на земле часто рассредоточивают их в интересах безопасности комплекса.

Технические характеристики ЗРК MIM-104 Patriot: Год принятия на вооружение: 1981 (официально 1984)

Количество произведенных единиц: около 1300

Стоимость: 1 миллиард долларов за оснащенную ракетами батарею

Вооружение: Ракеты PAC-2 или PAC-3

Скорость ракеты:

PAC-2 GEM+: 5630 км/ч

PAC-3: 6170 км/ч

Дальность действия радара: более 100 км

Потолок высоты: 23 000 метров

Боевой экипаж: 3 человека

Как устроен и как работает Patriot

1. РЛС (Радар) непрерывно сканирует воздушное пространство на предмет появления самолетов, ракет и дронов противника.

2. Пункт управления: здесь находится экипаж, который отслеживает данные радара, поддерживает связь со своими подразделениями и определяет приоритетность целей. Это критически важно, так как противник часто пытается перегрузить купол ПВО, запуская сотни дешевых дронов, чтобы скрыть за ними более опасные баллистические и крылатые ракеты.

3. Пусковая установка: Осуществляет запуск ракет-перехватчиков PAC-2 или PAC-3. Перехватчик использует технологию «hit-to-kill» (прямое попадание) для уничтожения цели. С момента обнаружения цели и захвата до пуска может пройти всего девять секунд.