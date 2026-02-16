Военный эксперт, основатель проекта MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев прокомментировал RTVI заявление госсекретаря Минобороны Нидерландов Гейса Тейнмана о том, что союзники США в Европе могут взломать программное обеспечение F-35 «так же, как iPhone». Эксперт отметил, что даже если европейским специалистам это удастся, это приведет к серьезным последствиям, а Вашингтон может при желании превратить эти истребители в «кирпичи».

«Взломать можно что угодно. Это первое. Постулат номер один. Взломать можно что угодно — вопрос в том, сколько это займет времени и какие ресурсы. Второе. Скорее всего, все-таки товарищ из Нидерландов имел в виду, что там есть определенная прошивка, определенный код, программное обеспечение. Попытаться его вскрыть, скажем так, залезть в него и внести в него изменения, имея те доступы, которыми располагают компании, команды, службы, которые обслуживают этот самолет, — это возможно», — пояснил Корнев.

Однако, продолжил эксперт, стоит понимать, что если европейские специалисты на это решатся, то это сразу же нарушит «кучу самых разных установок», включая секретность и многое другое. Кроме того, добавил собеседник RTVI, это затронет и юридическую сферу, так как речь идет о «чужом программном обеспечении, и лезть в него на Западе, по крайней мере, официально — не принято, скажем так».

«Но технически это возможно. Имея доступ, залезть в чужой код и поменять его можно. Собственно, это относится к любому устройству, к которому у вас есть доступ. Здесь вопрос, который он поднял, скорее, заключается в том, что США им чем-то угрожают, и они могут воспользоваться, скажем так, тем, что у них есть доступ к этому “телу”. Скорее всего, это сказано для того, чтобы вызвать у США какую-то ответную реакцию. Либо товарищ просто не подумал о том, какие последствия может вызвать такое заявление», — допустил военный эксперт.

На вопрос, стоит ли рассматривать это как своего рода провокацию или союзники США могут таким образом попробовать избавиться от зависимости от Вашингтона, Корнев напомнил, что американской стороне не составит труда сделать так, чтобы все F-35, которые есть у европейских стран, превратились в «кирпичи».

«Если есть возможность взломать F-35 или какую-то другую уникальную технику, то почти наверняка там могут быть какие-то закладки, которые по определенной команде приведут к тому, что эта техника превратится в кирпич и софт не будет работать совсем. На месте американцев мы бы, наверное, подумали о защите. Но, скорее всего, они и так не настолько глупы, чтоб этим вопросом не заморачиваться», — подчеркнул эксперт.

Корнев также отметил, что в Европе сейчас ведется работа над созданием современных боевых самолетов со своим ПО и даже есть несколько программ по созданию истребителей не только пятого, но и шестого поколения, например британской модели Tempest.

«Но F-35 есть сейчас. А все эти программы будут реализованы через пять, восемь, 10 лет и так далее. И на сегодняшний день это единственный в мире массовый истребитель пятого поколения. Ни у кого на самом деле, положа руку на сердце… Извиняюсь, что я такой акцент делаю, но просто многие не понимают, что другие истребители пятого поколения не выпускаются и не используются в таком количестве, как F-35», — сказал собеседник RTVI.

Например, добавил он, китайских J-20 выпущено всего около 200 или 300 штук, а F-35 в мире — 1,3 тыс. экземпляров, включая те, которые еще пока только везут заказчику.

«Это уникальный самолет. Даже несмотря на то, что все говорят: “Ой, у него столько проблем!”. Да блин, идите… очень далеко. Какие проблемы? 1300 экземпляров, блин. А проблемы есть у любого самолета — в том числе у уникальных китайских машин, у американских F-22 — первого истребителя пятого поколения в истории истребительной авиации. Так что это самолет, который нельзя недооценивать. И он есть сейчас, и он доступен европейцам. Да, он очень дорогой, но он доступен. Они могут себе это позволить. Вот они его и берут», — заявил Корнев.

«Я скажу вам то, о чем мне никогда не следовало бы говорить»

Ранее Тейнман в подкасте BNR Nieuwsradio Podcast заявил, что европейские союзники США могут в случае необходимости обойти контроль над программным обеспечением (ПО) американского истребителя F-35.

В программе обсуждали разные темы, включая готовность Европы к возможной войне с Россией, перспективы европейской обороны без поддержки США и зависимость союзников по НАТО от Вашингтона из-за истребителей F-35. Эти самолеты стоят на вооружении многих стран ЕС.

«Я скажу вам то, о чем мне никогда не следовало бы говорить, но я все равно это сделаю. Да, в конце концов есть и другой вариант. Как и ваш iPhone, F-35 можно взломать. Больше я вам ничего не скажу», — сказал Тейнман.

Он добавил, что Нидерланды планируют в ближайшие пару лет установить тесное сотрудничество с Норвегией и Польшей, чтобы подготовиться к тому, что США откажутся от сотрудничества с европейскими союзниками по вопросам обновления программного обеспечения своего истребителя.

Чиновник отметил, что F-35 является международным проектом и даже без обновлений ПО самолет в нынешней конфигурации остается современным и эффективным.

Программное обеспечение и системы управления миссиями истребителя F-35 Lightning II разрабатываются и контролируются США. Кроме того, только Вашингтон предоставляет союзникам обновления ПО, коды обслуживания и многое другое.

Также Тейнман сообщил, что к концу 2028 года Нидерланды будут готовы противостоять так называемой «российской угрозе». Он уточнил, что к этому времени страна получит новые танки, дополнительные самолеты F-35, крылатые ракеты Tomahawk и артиллерийские системы.

Газета Türkiye Today пишет, что столь непривычное для официальных лиц довольно откровенное признание может выражать растущую обеспокоенность Европы зависимостью от американских военных технологий. Издание отмечает, что если европейские страны решаться взломать контролируемое США программное обеспечение или внедрить свое, то это может обернуться значительными дипломатическими и техническими последствиями.