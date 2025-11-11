Самолет Су-57, который производят в России, показывает такие возможности, которых нет у истребителей F-22 и F-35 американского производства. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что Су-57 — это высокоманевренный истребитель, который произведен с применением технологии пониженной радиолокационной заметности. У самолета помимо прочего есть два внутренних отсека, где можно расположить вооружения классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» или «воздух» — РЛС, такие как X-58.

Летчик Су-57 также может воспользоваться функцией второго пилота и вести бой, не отвлекаясь на управление, подчеркнул Леонков. Система истребителя, по его словам, следит и за бортовым комплексом обороны, что позволяет пилоту видеть всю обстановку за бортом и находиться в «центре сферы». Таких функций у F-22 и F-35 нет, подчеркнул он.

«По маневренности наш самолет превосходит американские аналоги, к тому же он участвовал в реальных боевых действиях в зоне специальной военной операции», — добавил специалист.

Леонков обратил внимание и на то, что самолеты США участвовали в боях в странах, которые оснащены слабыми системами ПВО. В то же время российские истребители обладают более насыщенным и сложным опытом, заключил Леонков.

В марте глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, комментируя участие Су-57 на военных выставках в Индии и Китае, говорил, что истребитель «произвел фурор» среди посетителей. Он назвал его единственным в мире самолетом, способным противостоять современным ПВО, в том числе американской системе Patriot.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин говорил, что модернизированный истребитель Су-57 не имеет равных аналогов в мире за счет своей способности обеспечивать пилоту широкий обзор воздушного пространства и уклоняться от ракет противника.