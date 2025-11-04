Румыния подписала контракт на покупку 18 самолётов F-16 Fighting Falcon и сопутствующего оборудования у правительства Нидерландов за символическую сумму в 1 евро. Воздушные суда будут использоваться только для обучения и подготовки пилотов — в том числе украинских, пишет Аdevarul со ссылкой на румынского министра обороны Ливиу-Ионуца Моштяну.

По его словам, межправительственный контракт, в соответствии с которым Румыния приобретет военные самолеты у голландского правительства, был подписан 3 ноября в штаб-квартире румынского Министерства национальной обороны возглавляющим ГУ вооружений бригадным генералом Ионом-Корнелом Плешей и директором Департамента движимого имущества Минфина Нидерландов Линдой Руселер. На церемонии подписания документа также присутствовали сам Моштяну и голландский посол в Бухаресте Виллемейн ван Хаафтен.

Поставляемые Нидерландами самолеты F-16 станут собственностью румынского государства, будут размещаться на авиабазе Фетешти и использоваться для обучения пилотов в Учебном центре F-16, при этом румынская сторона обязуется обеспечить ряд учебных мест для пилотов из государств НАТО и стран-партнеров.

По словам румынского министра обороны, 18 самолетов будут использоваться исключительно для тренировок и обучения, причем часть мест в тренировочной программе будет отведена для подготовки украинских военных пилотов.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель, находится в эксплуатации с 1978 года, является самым массовым истребителем 4-го поколения и самым распространенным боевым самолетом в мире. Поставляется в том числе на Украину, российским военным выплачивают вознаграждения за его уничтожение.

Моштяну сообщил, что согласие Нидерландов предоставить самолеты по символической цене в 1 евро «отражает доверие голландских партнеров и признание профессионализма румынских ВВС», а также является «разумной инвестицией в подготовку [пилотов], сотрудничество и будущее».

«Я благодарю всех участников — технические группы, экспертов по закупкам и голландских партнёров — за серьёзность и темпы, которыми они довели этот процесс до успешного завершения. Румыния продолжит инвестировать в оборону, в прочные партнерские отношения и в хорошо подготовленных людей», — говорится в заявлении главы румынского Минобороны.

По его словам, поставка «F-16 означает безопасность, сотрудничество и шаг к следующему этапу — интеграции самолетов F-35 в состав ВВС Румынии».

Голландский посол ван Хафтен высоко оценил прочность и глубину отношений между Румынией и Нидерландов, отметив, что эти две страны наладили тесное сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

«Мы являемся партнёрами в НАТО и сотрудничаем в целях сдерживания и обеспечения безопасности на восточном фланге. Нидерланды и Румыния являются преданными партнёрами в поддержке Украины. Европейский учебный центр F-16 — один из примеров превосходного сотрудничества, которое я лично наблюдал во время визитов на авиабазу Фетешти», — поделился дипломат.

Передачу самолетов Румынии посол назвал «важным шагом в двустороннем сотрудничестве», пожелав пилотам, которые будут их использовать, «чистого неба и безопасных посадок».