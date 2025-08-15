В Санкт-Петербурге на несколько дней установится дождливая погода и очень сильно снизится температура, сообщил RTVI заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич. Так он отреагировал на слухи о том, что в течение девяти дней город накроют грозы, сильные ливни и порывистый ветер.

«Действительно, с субботы 16 августа характер погоды в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и вообще в Северо-Западном регионе изменится. <…> Не буду говорить про конкретное количество дней — это затруднительно, но могу сказать, что это действительно не на один-два дня. Скорее всего, такой характер погоды продержится большую часть следующей недели», — сказал Куткевич.

Он объяснил, что такие погодные изменения связаны с тем, что в регион «начнет поступать холодный воздух с северо-запада, откуда-то с севера Скандинавии и даже из Арктики».

«Ветер у земли тоже изменится на северо-западный, временами на северный. Погода чаще будет пасмурная. То есть прояснения будут, но они будут не такими значительными, дожди тоже будут. Не скажу, что они будут очень обильными. Завтра с прохождением фронта выпадет достаточное количество осадков, причем они, скорее всего, начнутся ночью и продлятся, по крайней мере, до обеда. А в последующие дни ожидаются уже неприятные, скажем так, холодные дожди, предвестники осеннего характера погоды», — заявил эксперт.

Куткевич подчеркнул, что изменится именно температурный режим.

«Температура понизится достаточно значительно: ночные температуры составят где-то от 10 до 13 градусов, а днем температура только в отдельные дни будет стремиться к 20 градусам, а так в основном температура будет от 16 до 19 градусов тепла», — рассказал эксперт.

Ветер, его словам, будет умеренный, в отдельные дни он «будет усиливаться кратковременно до значения 13−15 метров в секунду».

«Но, скорее всего, это будет на открытых пространствах, на прибрежных, на акватории крупных водоемов — Ладожского озера, Финского залива. В общем и целом ветер будет по силе умеренный», — заключил синоптик.

В Смольном 15 августа сообщили, что в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» (второй уровень, означающий потенциально опасную погоду) уровень опасности в связи с грозой, ливнями и порывистым ветром, он продлится до 10:00 16 августа.

«С 5 часов до 18 часов 16 августа ожидается сильный ветер. Местами порывы могут достигать 15—17 метров в секунду. <…> Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. Водителям необходимо заранее снижать скорость, избегать резких манёвров, а пешеходам — отказаться от передвижения на средствах индивидуальной мобильности и не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям», — заявили власти города.